Nach Ausschreitungen: „So ist der FC Wacker nicht“

Sportlich zufrieden, Heimspiele als Feste

Rein sportlich fällt die Herbstbilanz beim Aufsteiger sehr positiv aus. Mit einem ausverkauften Tivoli im Cup gegen Rapid wurde gestartet, bis auf eine Niederlage am Beginn gegen Seekirchen und das Remis am Ende in Altach (bei dem drei Tore aberkannt und ein Elfer nicht gegeben wurde) wurde alles gewonnen. „Wir sind total zufrieden“, sagte Rauch, „und unsere Heimspiele sind immer Fußball-Feste.“