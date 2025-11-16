Ausschreitungen nach Wacker-Match in Regionalliga

2:2 zum Abschluss der Herbstsaison

Gespielt wurde am Samstag übrigens auch: Westliga-Spitzenreiter Wacker Innsbruck musste sich bei den Altach Juniors mit einem 2:2 begnügen. Der Schweizer Albin Krasniqi hatte Wacker mit einem Schuss ins Kreuz aus der Drehung 1:0 in Führung gebracht, Adrian Lechl glich in der 2. Hälfte zum 2:2 aus – und dann drückte Wacker auf den Sieg. Aber Schiri Macanovic hatte etwas dagegen: Drei Tore gab er wegen vermeintlichen Abseits nicht, einmal blieb trotz eines Handspiels im Strafraum die Pfeife stumm. „Wir müssen so gut sein, dass wir trotzdem gewinnen“, sagte Trainer Sebastian Siller.