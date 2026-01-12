Insolvenz-Bilanz: 2025 brachte erste Lichtblicke

Denn der Teufel steckt im Detail: Ja, mit 497 eröffneten Firmeninsolvenzen wurde 2025 in der Steiermark ein Rückgang von immerhin 5,5 Prozent verzeichnet. In ganz Österreich sorgte ein Plus von 0,7 Prozent für den dritten traurigen Jahresrekord in Folge. Gleichzeitig nahm aber die Zahl der mangels Kostendeckung verweigerten Insolvenzen in der Steiermark massiv zu: Die 268 Abweisungsbeschlüsse bedeuten ein bedenkliches Plus von 27 Prozent. In Summe – Eröffnungen und Abweisungen zusammengenommen – kam es also zu 765 Firmeninsolvenzen. Das sind noch einmal 3,8 Prozent mehr als im Jahr 2024, in dem bereits ein neuer Rekord verzeichnet wurde.