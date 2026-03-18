Tunnel: Zweite Röhre durch Karawanken ist fertig

Bis der Verkehr aber durch beide Tunnelröhren fließen kann, werden noch einmal drei Jahre vergehen, denn schon Ende März wird mit der Generalsanierung der 35 Jahre alten Bestandsröhre begonnen. „Mit dem Vollausbau enden die Staus, die es auf dieser Strecke immer wieder gegeben hat. Die neue Tunnelröhre, die wir heute freigeben, ist der erste Schritt dafür“, so Asfinag-Vorstand Hartwig Hufnagl.