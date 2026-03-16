Grasshoppers Zürich trennen sich von Scheiblehner

Auch Shiffrin verwundert: „Um ehrlich zu sein …“
„Sie ist die Einzige“
Die in der Schweizer Fußball-Liga auf dem vorletzten Tabellenrang liegenden Grasshoppers Zürich haben sich am Montag von ihrem Trainer Gerald Scheiblehner getrennt.
Der Oberösterreicher war im vergangenen Sommer von Blau-Weiß Linz nach Zürich gewechselt und hatte einen Zweijahresvertrag erhalten.
Nach der vorzeitigen Trennung übernimmt der Kärntner Gernot Messner, bisheriger U21-Trainer der Grasshoppers, interimistisch bis Saisonende die Betreuung des Erstligateams.
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