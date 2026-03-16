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Ein Kärtner übernimmt

Grasshoppers Zürich trennen sich von Scheiblehner

Fußball International
16.03.2026 21:35
Gerald Scheiblehner ist nicht mehr Trainer der Grasshoppers Zürich.
Gerald Scheiblehner ist nicht mehr Trainer der Grasshoppers Zürich.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die in der Schweizer Fußball-Liga auf dem vorletzten Tabellenrang liegenden Grasshoppers Zürich haben sich am Montag von ihrem Trainer Gerald Scheiblehner getrennt. 

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Der Oberösterreicher war im vergangenen Sommer von Blau-Weiß Linz nach Zürich gewechselt und hatte einen Zweijahresvertrag erhalten.

Gernot Messner
Gernot Messner(Bild: GEPA pictures)

Nach der vorzeitigen Trennung übernimmt der Kärntner Gernot Messner, bisheriger U21-Trainer der Grasshoppers, interimistisch bis Saisonende die Betreuung des Erstligateams.

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