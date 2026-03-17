Kaum heiße Themen! Ist der Schulausbau zu teuer?

Der Gemeinderat in Klagenfurt schaffte es auch am Dienstag kaum, über die prekären Dinge der Stadt zu reden. Kein Wort wurde über das nach wie vor fehlende Budget für 2026 verloren, auch der Verkauf der stadteigenen Grundstücke um 15 Millionen an die Stadtwerke war kein Thema. Der Ausbau der Mittelschule St. Peter um teure 27 Millionen Euro war erst spätabends ein Thema. Die Finanzabteilung des Rathauses hat das Projekt schon abgelehnt, weil das Geld dafür fehlt. Auch VP-Stadtrat Julian Geier will es nicht umsetzen. SP-Vizebürgermeister Ron Rabitsch schon. „Heuer sind 2,7 Millionen Euro nötig, ich berufe einen runden Tisch deswegen ein.“