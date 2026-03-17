Mehr Polizei ist jetzt wieder im Einsatz

Das Burgenland zählt zu den sichersten Regionen. Das belegen die Statistiken jedes Jahr aufs Neue. Dennoch ist kein Bundesland vor Straftaten gefeit. Die Exekutive rüstet sich für die aktuellen Aufgaben. „Heute ist ein guter Tag für die Sicherheit. Nachdem schon im vergangenen September 83 Polizisten in der Friedensburg Schlaining für das Burgenland in den Dienst gestellt wurden, verstärken ab sofort weitere 39 Kollegen die Polizei“, sagte Innenminister Gerhard Karner im Zuge der feierlichen Ausmusterung in der Wirtschaftskammer in Eisenstadt.