Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Aufnahmen geplant

Mehr Polizei ist jetzt wieder im Einsatz

Burgenland
17.03.2026 19:00
Karner (M.) mit Huber und Winkler bei der Ausmusterung in Eisenstadt.
Karner (M.) mit Huber und Winkler bei der Ausmusterung in Eisenstadt.(Bild: Reinhard Judt)
Porträt von Karl Grammer
Von Karl Grammer

Zunehmende Cyber-Kriminalität, gemeine Überfälle, häusliche Gewalt, Extremismus in vielerlei Facetten – die Exekutive wappnet sich für die Herausforderungen der Gegenwart.

0 Kommentare

Das Burgenland zählt zu den sichersten Regionen. Das belegen die Statistiken jedes Jahr aufs Neue. Dennoch ist kein Bundesland vor Straftaten gefeit. Die Exekutive rüstet sich für die aktuellen Aufgaben. „Heute ist ein guter Tag für die Sicherheit. Nachdem schon im vergangenen September 83 Polizisten in der Friedensburg Schlaining für das Burgenland in den Dienst gestellt wurden, verstärken ab sofort weitere 39 Kollegen die Polizei“, sagte Innenminister Gerhard Karner im Zuge der feierlichen Ausmusterung in der Wirtschaftskammer in Eisenstadt.

Aufnahmen geplant
Dank der Aufnahmeoffensive der vergangenen Jahre seien österreichweit mehr Beamte im Einsatz als jemals zuvor, betonte Karner. Schon in der zweiten Jahreshälfte seien die nächsten Aufnahmen für das Burgenland geplant.

Kräftige Verstärkung für Inspektionen auf dem Land
Die 39 neuen Polizisten, 14 Frauen und 25 Männer, sollen die Polizeiinspektionen verstärken. „Unsere Personaloffensive wirkt. Wir sichern damit den Personalstand langfristig ab“, erklärte Landespolizeidirektor Martin Huber. Lobende Worte fand Bildungslandesrätin Daniela Winkler: „Polizisten genießen bei den Menschen im Land höchstes Vertrauen, das beweist wiederholt der Vertrauensindex der Berufsgruppen.“

In höchsten Ehren wurden Tschank (li.) und Schmickl für besondere Verdienste vom Innenminister ...
In höchsten Ehren wurden Tschank (li.) und Schmickl für besondere Verdienste vom Innenminister verabschiedet.(Bild: Reinhard Judt)

Aus den Händen des Innenministers erhielt Manfred Tschank – bis zum Ruhestand Ende Jänner Polizeikommandant des Bezirkes Jennersdorf – das Goldene Ehrenzeichen der Republik. Tschank wurde zum Oberst ernannt. Für seine langjährigen Verdienste mit dem Großen Ehrenzeichen würdevoll verabschiedet wurde Franz Schmickl, hoch geschätzter Abteilungsleiter des Landesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung.

Ausbildung zum Schutz vor den Gefahren im Netz
Gleichzeitig wurde Dienstag der neue Cybercrime-Training-Center in der Ruster Straße in Eisenstadt eröffnet. „Jeder Beamte braucht heute ein solides Grundverständnis im Umgang mit digitaler Kriminalität, um rasch und gezielt handeln zu können“, hob der Landespolizeidirektor hervor. Zu den praktischen Übungen zählen unter anderem der Ausbau einer Festplatte oder die Überprüfung einer Krypto-Adresse.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
17.03.2026 19:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
5° / 10°
Symbol stark bewölkt
Güssing
3° / 10°
Symbol stark bewölkt
Mattersburg
2° / 10°
Symbol stark bewölkt
Neusiedl am See
4° / 10°
Symbol stark bewölkt
Oberpullendorf
3° / 9°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Der Vorfall hatte einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.
Großeinsatz in Tirol
Schuss im Spital: Details zum Täter, was er wollte
Mojtaba Khameneis Bedürfnis, sich die Beine zu vertreten, soll ihm das Leben gerettet haben.
Zufall rettete ihn
Darum überlebte neuer Ayatollah Israels Angriff
Der Uluru (vormals „Ayers Rock“) auf einer Archivaufnahme
Nach Rekordregen
Wasserfälle am Uluru: Warnung an Touristen
Ilaria Grava freut sich, ihre Eisstatue zurückzuhaben. Jetzt will sie eine noch größere Version ...
Krone Plus Logo
Stanitzel-Entführung
Nach Diebstahl: „Wir kaufen ein noch größeres Eis“
Stefanie P. und Patrick M. waren sechs Jahre ein Paar. Im Sommer 2025 kam es zur Trennung, im ...
Krone Plus Logo
Grazer Influencerin
Gutachten belegt: So qualvoll starb Stefanie (32)
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Wintereinbruch begräbt Alpendorf unter Schnee
179.009 mal gelesen
Der Winter hat das italienische Dorf Macugnaga wieder voll im Griff.
Österreich
Gewaltvorwürfe! Ermittlungen gegen Austropop-Ikone
166.061 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach Anzeige einer Frau wird gegen Austropop-Ikone Christopher Seiler ermittelt.
Österreich
Gewaltvorwürfe: Seiler gibt Instagram-Statement
129.377 mal gelesen
Nach den Gewaltvorwürfen gegen ihn gibt sich Seiler auf Instagram kleinlaut.
Innenpolitik
Sohn von FPÖ-General für Behörde „Geisterschüler“
1467 mal kommentiert
Das Sozialministerium von Korinna Schumann verschickte Mahnbriefe (siehe Dokument) an ...
Außenpolitik
Hormuz-Dilemma: Europäer lassen Trump auflaufen
1325 mal kommentiert
Trump hat seine Partner – wieder einmal – verärgert.
Wirtschaft
Briten denken jetzt über Sprit-Rationierungen nach
982 mal kommentiert
Kaum etwas geht mehr durch die Straße von Hormuz – das Transport-Nadelöhr lähmt die ...
Mehr Burgenland
Massnahmen gefordert
Auch Landwirte leiden unter hohen Spritpreisen
Bird Experience 2026
Von 23. bis 26.4. dreht sich wieder alles um Vögel
3. Liga Ost:
FavAC dreht Spiel – Leobendorf verliert erneut!
U-Ausschuss
Neue Eisenstädter: Viele Zweifel, viele Fragen
Neusiedler See
Cosmó und Caro Fux glitzern bei der Starnacht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf