Eröffnung der Badearena in Krems erst 2026 geplant

Seit nunmehr bereits zwölf Jahren wird in Krems über den Bau einer neuen Badearena diskutiert. Wie die „Krone“ mehrfach berichtete, verzögerte sich der Bau dieser zuletzt auch deswegen, weil die Kosten durch die Teuerung in die Höhe geschossen und neue Einsparungen notwendig geworden sind. Im Dezember 2020 wurde ein Neubau für Kosten in der Höhe von 24 Millionen Euro im Gemeinderat beschlossen. Zuletzt war von Aufwendungen in der Höhe von mindestens 38 Millionen Euro sowie einem Spatenstich im Herbst diesen Jahres die Rede.