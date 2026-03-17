„Kasperl-Gemeinderätin“ übernimmt Bezirkspartei

„Generationenwechsel“ bei der SPÖ Ottakring in Wien: Susanne Haase folgt auf den Langzeit-Vorsitzenden und will jetzt die „Partei öffnen“.
Noch vor Kurzem sorgte die SPÖ-Gemeinderätin Susanne Haase für Aufregung. Zuerst mit ihrem völlig unpassenden Verhalten, ausgerechnet während einer Rede zur Teuerung blödelte sie peinlich herum (Stichwort: Mobiltelefon). Dann tauchte auch noch ein schockierendes „Polizei durchsetzt von Nazis“-Video von ihr auf. Konsequenzen für die Klamauk-Politikerin? Von der Parteiführung absolut gar keine. Im Gegenteil: Jetzt ist die 50-Jährige sogar um eine Aufgabe reicher.
Seit Montag steht die Gewerkschafterin, die alleine als Gemeinderätin monatlich 8600 Euro verdient, nämlich auch noch an der Spitze der SPÖ Ottakring. Ex-Stadtrat Christian Oxonitsch (64) kandidierte dort nach 30 Jahren nicht mehr. Als Gratulant der ersten Stunde stellte sich Vizekanzler Andreas Babler ein.
Mit insgesamt mehr als 15.000 Euro Monatssalär zählt die gebürtige Deutsche schon jetzt zu den Topverdienern im Gemeinderat. Die Aufgabe im Bezirk übernimmt sie ehrenamtlich. Wie viel Zeit sie dafür, neben ihren anderen Tätigkeiten, aufbringen kann, ist jedoch eine andere Frage.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.