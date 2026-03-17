„Kasperl-Gemeinderätin“ übernimmt Bezirkspartei

Noch vor Kurzem sorgte die SPÖ-Gemeinderätin Susanne Haase für Aufregung. Zuerst mit ihrem völlig unpassenden Verhalten, ausgerechnet während einer Rede zur Teuerung blödelte sie peinlich herum (Stichwort: Mobiltelefon). Dann tauchte auch noch ein schockierendes „Polizei durchsetzt von Nazis“-Video von ihr auf. Konsequenzen für die Klamauk-Politikerin? Von der Parteiführung absolut gar keine. Im Gegenteil: Jetzt ist die 50-Jährige sogar um eine Aufgabe reicher.