„Team Vorarlberg“ jubelt über zwei große Siege

Kluge Strategie brachte Erfolg

Nachdem sich Alexander Konychev (It) beim großen Finale in Königswiesen (OÖ) den Tagessieg holte und Emanuel Zangerle auf Rang drei gefahren war, konnte der Vorarlberger Continental-Rennstall das Team Hrinkow Advarics quasi auf der Zielgeraden noch überholen und sich mit 157 zu 153 Zählern den Gesamtsieg in der Teamwertung an sich reißen. „Wir haben bewusst eine Überzahlsituation herbeigeführt und das hat am Ende funktioniert“, freute sich auch Sportdirektor Paul Renger, der auf eine höchst erfolgreiche erste Saison mit dem Team Vorarlberg zurückblicken kann.