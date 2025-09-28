Vorteilswelt
Beim großen Finale

„Team Vorarlberg“ jubelt über zwei große Siege

Vorarlberg
28.09.2025 17:55
(Bild: Reinhard Eisenbauer)

Ende gut, alles gut! Das „Team Vorarlberg“ durfte sich beim großen Finale der Road Cycling League Austria in Königswiesen gleich doppelt freuen. Einerseits über den Tagessieg durch Alexander Konychev (It), andererseits darüber, dass man Hrinkow Advarics quasi auf der Zielgeraden noch den Triumph in der Teamwertung abluchsen konnte.

0 Kommentare

„Ein Chapeau an die gesamte Mannschaft, dass sie das Ding bis zum Schluss so durchgezogen hat“, zollte „Team Vorarlberg“-Mastermind Thomas Kofler seiner Équipe Respekt. „Es waren heuer viele große Momente dabei!“

Alexander Konychev jubelte über den Tagessieg
Alexander Konychev jubelte über den Tagessieg(Bild: Reinhard Eisenbauer)

Kluge Strategie brachte Erfolg
Nachdem sich Alexander Konychev (It) beim großen Finale in Königswiesen (OÖ) den Tagessieg holte und Emanuel Zangerle auf Rang drei gefahren war, konnte der Vorarlberger Continental-Rennstall das Team Hrinkow Advarics quasi auf der Zielgeraden noch überholen und sich mit 157 zu 153 Zählern den Gesamtsieg in der Teamwertung an sich reißen. „Wir haben bewusst eine Überzahlsituation herbeigeführt und das hat am Ende funktioniert“, freute sich auch Sportdirektor Paul Renger, der auf eine höchst erfolgreiche erste Saison mit dem Team Vorarlberg zurückblicken kann.

Lesen Sie auch:
Das Team Vorarlberg will beim Finale der Road Cycling League Austria nochmals glänzen.
Teamchef gesteht:
„Der Gesamtsieg wäre die Kirsche auf der Torte“
24.09.2025
Sieg mit Ansage
Konychev lässt das Team Vorarlberg in Wels jubeln
27.04.2025

Dass es sich für Konychev trotz seines zweiten Tagessiegs in der heurigen Road Cycling Austria League-Saison nach dem Kirschblütenrennen in Wels Ende April nicht auch noch mit dem Gesamtsieg in der Einzelwertung ausging, tat dem Jubel keinen Abbruch. „Es war ein genialer Abschluss einer genialen Saison“, freute sich Konychev, dem am Ende gerade einmal 37 Punkte auf den siegreichen Oberösterreicher Riccardo Zoidl fehlten. 

Porträt von Peter Weihs
Peter Weihs
Vorarlberg
