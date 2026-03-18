Tolles Programm für Kinder in den Osterferien

Rätselrallye, Naturerlebnisse, Spieletage oder Kreatives – auf Kinder- und Jugendliche wartet in der Karwoche ein buntes Programm. Das Beste daran: Viele Angebote sind kostenlos, nur eine Anmeldung ist meist erforderlich.
Jugendliche, die in den Osterferien (28. März bis 6. April) in Wien bleiben, können viel erleben. Ein Auszug für unter 13-Jährige:
Auch Jugendliche über 13 Jahre finden zahlreiche Angebote, wie Workshops, Gaming oder kreative Medienformate – der Großteil davon ist kostenlos. Alle Infos unter frish.at
Für Groß und Klein: Die Wiener Linien laden am 4. und 5. April, 10 bis 18 Uhr, ins Verkehrsmuseum Remise, (1030, Fruethstraße 2) zur Eiersuche zwischen Oldtimer-Bims.
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