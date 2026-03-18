Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Basteln, Natur, Rätsel

Tolles Programm für Kinder in den Osterferien

Wien
18.03.2026 11:00
Einen Hasen basteln, Naturerlebnisse spannende Rätselrally oder Eiersuche zwischen alten ...
Einen Hasen basteln, Naturerlebnisse spannende Rätselrally oder Eiersuche zwischen alten Straßenbahnen – für jeden ist etwas dabei.(Bild: Barbara Mair,www.barbaramair.com)
Porträt von Alexander Schönherr
Von Alexander Schönherr

Rätselrallye, Naturerlebnisse, Spieletage oder Kreatives – auf Kinder- und Jugendliche wartet in der Karwoche ein buntes Programm. Das Beste daran: Viele Angebote sind kostenlos, nur eine Anmeldung ist meist erforderlich. 

0 Kommentare

Jugendliche, die in den Osterferien (28. März bis 6. April) in Wien bleiben, können viel erleben. Ein Auszug für unter 13-Jährige:

  • Spannende Rätselrallye durch die Josefstadt. Start: Wienxtra-Spielebox, Albertgasse 37. Teilnahme gratis, Anmeldung unter https://wienxtra.at/event/5081 
  • Filmspaß im WienXtra-Cinemagic mit beliebten Kinderfilmen (Pumuckl, Geschichten vom Franz) Tickets: 6 Euro, mit Aktivcard 5 Euro Infos: cinemagic.at
  • Pflanzentöpfe gestalten, Osterdeko oder Insektenhotels aus Naturmaterialien basteln – auf dem Robinsonspielplatz in Döbling (Greinergasse 7). Teilnahme gratis, Anmeldung unter: wienxtra.at/event/4049
  • Familienführung im Parlament. Welche Geheimnisse verbergen sich in der Säulenhalle? Teilnahme gratis, Anmeldung unter wienxtra.at/event/4305
  • Amsel, Drossel, Fink und Star – unterwegs mit den Umweltspürnasen auf der Donauinsel. Teilnahme gratis, Anmeldung unter wienxtra.at/kinder/event/4241
  • Großer Spielenachmittag in der Bücherei Philadelphiabrücke am 2. April, von 14 bis 18 Uhr, Teilnahme gratis, keine Anmeldung. Das gesamte Oster-Programm unter ferienspiel.at bzw. 01/909 4000 84400.

Auch Jugendliche über 13 Jahre finden zahlreiche Angebote, wie Workshops, Gaming oder kreative Medienformate – der Großteil davon ist kostenlos. Alle Infos unter frish.at

Für Groß und Klein: Die Wiener Linien laden am 4. und 5. April, 10 bis 18 Uhr, ins Verkehrsmuseum Remise, (1030, Fruethstraße 2) zur Eiersuche zwischen Oldtimer-Bims. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
18.03.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
5° / 16°
Symbol heiter
Wien 11. Simmering
5° / 16°
Symbol heiter
Wien 14. Penzing
3° / 16°
Symbol heiter
Wien 19. Döbling
4° / 16°
Symbol heiter
Wien 21. Floridsdorf
5° / 17°
Symbol heiter

krone.tv

Der Vorfall hatte einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.
Großeinsatz in Tirol
Schuss im Spital: Details zum Täter, was er wollte
Mojtaba Khameneis Bedürfnis, sich die Beine zu vertreten, soll ihm das Leben gerettet haben.
Zufall rettete ihn
Darum überlebte neuer Ayatollah Israels Angriff
Der Uluru (vormals „Ayers Rock“) auf einer Archivaufnahme
Nach Rekordregen
Wasserfälle am Uluru: Warnung an Touristen
Ilaria Grava freut sich, ihre Eisstatue zurückzuhaben. Jetzt will sie eine noch größere Version ...
Krone Plus Logo
Stanitzel-Entführung
Nach Diebstahl: „Wir kaufen ein noch größeres Eis“
Stefanie P. und Patrick M. waren sechs Jahre ein Paar. Im Sommer 2025 kam es zur Trennung, im ...
Krone Plus Logo
Grazer Influencerin
Gutachten belegt: So qualvoll starb Stefanie (32)
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Wintereinbruch begräbt Alpendorf unter Schnee
199.731 mal gelesen
Der Winter hat das italienische Dorf Macugnaga wieder voll im Griff.
Wien
Unter Betonmassen begraben: Vier Arbeiter tot!
157.464 mal gelesen
Österreich
Gewaltvorwürfe: Seiler gibt Instagram-Statement
130.849 mal gelesen
Nach den Gewaltvorwürfen gegen ihn gibt sich Seiler auf Instagram kleinlaut.
Innenpolitik
Gesundheitskasse steht kurz vor dem Finanzkollaps
1676 mal kommentiert
In den Jahresberichten der ÖGK zeigt sich, dass die Rücklagen der Gesundheitskasse aufgebraucht ...
Innenpolitik
Sohn von FPÖ-General für Behörde „Geisterschüler“
1462 mal kommentiert
Das Sozialministerium von Korinna Schumann verschickte Mahnbriefe (siehe Dokument) an ...
Außenpolitik
Hormuz-Dilemma: Europäer lassen Trump auflaufen
1332 mal kommentiert
Trump hat seine Partner – wieder einmal – verärgert.
Mehr Wien
Neue tragische Details
4 Arbeiter tot: Warum die Bergung so lange dauerte
Basteln, Natur, Rätsel
Tolles Programm für Kinder in den Osterferien
Wiener Konzerthaus
Ein Adieu mit Bizet, Franck & Rachmaninoff?
Ein Täter festgenommen
Mädchen (16) vergewaltigt, gefilmt und erpresst
Nach „Krone“-Bericht
Stadt und Polizei machten illegale Deponie dicht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf