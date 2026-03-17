Internorm fordert von Politik mehr Stabilität

Rückgang in Österreich und Italien

2025 verzeichnete Internorm in Österreich einen mengenmäßigen Rückgang von 3,3 Prozent. In Italien ging die Entwicklung sogar um 15,4 Prozent zurück, was Brandstetter auf die reduzierte Sanierungsförderung zurückführte. Deutschland, die Schweiz und Frankreich verzeichneten ein leichtes Wachstum. Brandstetter zeigte sich mit dem Export „durchaus zufrieden“. Miteigentümer Klinger sah eine prinzipielle Entwicklung, „wie wir uns das gedacht haben“, aber: „Was uns in die Suppe gespuckt hat, das war Österreich“. Die Zahl der Mitarbeiter verringerte sich 2025 um 66 auf 1.942 Vollzeitäquivalente in den drei österreichischen Standorten – die großteils auf Pensionierungen und natürliche Abgänge entfallen seien.