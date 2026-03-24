Frühlingserwachen: Wann braucht ein Igel Hilfe?

Mähroboter – ein leidiges Thema

Auch Mähroboter stellen eine erhebliche Gefahr dar: Sie verletzen Igel häufig schwer, vor allem wenn die Geräte in den Abend- und Nachtstunden laufen. Ein naturnaher Garten hilft dem Igel langfristig am meisten. Kleine Durchgänge im Zaun, Laubinseln, dichte Hecken und unbehandelte Ecken schaffen Lebensraum und Nahrung. Gerade im Frühling entscheidet oft schon ein wenig Rücksicht darüber, ob der nützliche Gartenhelfer gut in die neue Saison startet.