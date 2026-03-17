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Gefährlicher Fund

Zwei Panzergranaten bei Grabungsarbeiten entdeckt

Niederösterreich
17.03.2026 10:51
Im Bezirk Hollabrunn wurden zwei Granaten entdeckt und mussten entschärft werden.
Im Bezirk Hollabrunn wurden zwei Granaten entdeckt und mussten entschärft werden.(Bild: Krone KREATIV/Netz NÖ)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Gleich zweimal innerhalb von 24 Stunden musste der Entschärfungsdienst nach Limberg bei Ziersdorf im Bezirk Hollabrunn ausrücken. Zwei Granaten wurden entdeckt und mussten entschärft werden. 

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Im Zuge eines Verkabelungsprojektes der Netz NÖ stieß man bei Grabungsarbeiten auf zwei alte Panzergranaten. „Unsere Baufirma sicherte umgehend das Gelände und verständigte die Polizei“, so Thomas Haunold, Regionsleiter der Netz NÖ. 

Zitat Icon

Der Entschärfungsdienst kümmerte sich sofort um die Kriegsrelikte. 

Thomas Haunold, Netz NÖ Regionsleiter

„Granaten-Screening“ folgt
Dem Vernehmen der Anrainer nach handelt sich es bei dem Gebiet um ein ehemaliges Panzerfeld. Um das weitere Risiko zu minimieren, werde eine Fachfirma nun das umliegende Gebiet einem sogenannten „Granaten-Screening“ unterziehen. Die Baustelle ist bis dahin eingestellt.

Netz NÖ betreibt ein Stromnetz mit einer Länge von 56.400 km und ein Gasnetz von 13.800 km. Die Modernisierung und der Ausbau der Netze bilden die Grundvoraussetzung zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit. Netz NÖ investiert alleine in diesem Geschäftsjahr mehr als 520 Millionen Euro in den Ausbau der Infrastruktur, um die Energiezukunft „auf den Boden zu bringen“ und sie schon jetzt zu gestalten.

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