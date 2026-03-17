Zwei Panzergranaten bei Grabungsarbeiten entdeckt

Netz NÖ betreibt ein Stromnetz mit einer Länge von 56.400 km und ein Gasnetz von 13.800 km. Die Modernisierung und der Ausbau der Netze bilden die Grundvoraussetzung zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit. Netz NÖ investiert alleine in diesem Geschäftsjahr mehr als 520 Millionen Euro in den Ausbau der Infrastruktur, um die Energiezukunft „auf den Boden zu bringen“ und sie schon jetzt zu gestalten.