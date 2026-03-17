So sehen Sie die Champions League heute live im TV

Viermal wird heute die Champions-League-Hymne gespielt. Welcher TV-Sender welche Partie überträgt, erfahren Sie hier ...
Sporting gegen Bodö/Glimt (18.45 Uhr):
Nach dem 3:0 im Hinspiel ist das Überraschungsteam aus Norwegen bereits mit einem Fuß im Viertelfinale. Macht Bodö/Glimt heute in Lissabon den Sack zu? Auf Sky Sport Austria erfahren Sie es live.
Arsenal gegen Leverkusen (21 Uhr):
Offen ist die Ausgangslage indes in London. Nach dem 1:1 in Leverkusen, können es sich weder die „Gunners“ noch die „Werkself“ leisten, das Ergebnis zu verwalten. Die Partie wird auf Sky Sport Austria 2 übertragen, wo bereits um 20 Uhr die Vorberichterstattung zu den späten Spielen beginnt.
Chelsea gegen Paris Saint-Germain (21 Uhr):
Die „Blues“ stehen nach dem 2:5 aus der Vorwoche mit dem Rücken zur Wand. Kann der Klub-Weltmeister das Duell gegen den amtierenden Champions-League-Sieger noch drehen? Diese Frage wird auf Sky Sport Austria 4 beantwortet.
Manchester City gegen Real Madrid (21 Uhr):
Was war das letzte Woche für ein Spiel von Federico Valverde! Nachdem der Kapitän der „Königlichen“ die „Skyblues“ mit einem lupenreinen Hattrick nahezu im Alleingang in die Knie zwang, braucht es für die Truppe von Pep Guardiola zu Hause fast ein Wunder, um das 0:3 noch zu drehen. Wer sich den Kracher nicht entgehen lassen will, wird auf Sky Sport Austria 3 glücklich.
Konferenz mit Arsenal gegen Leverkusen, Chelsea gegen PSG und Chelsea gegen PSG (21 Uhr):
Wer kein Tor verpassen will, findet die Konfernez-Übertragung auf Sky Sport Austria 1. Neben Martin Konrad werden Didi Hamann und Jan Age Fjörtoft als Experten durch den Champions-League-Abend führen.
Ohne TV-Gerät sind Sie gewohnt mit den sportkrone.at-Tickern live informiert. Wir wünschen einen spannenden und unterhaltsamen Fußball-Abend!
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