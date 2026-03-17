So sehen Sie die Champions League heute live im TV

Manchester City gegen Real Madrid (21 Uhr):

Was war das letzte Woche für ein Spiel von Federico Valverde! Nachdem der Kapitän der „Königlichen“ die „Skyblues“ mit einem lupenreinen Hattrick nahezu im Alleingang in die Knie zwang, braucht es für die Truppe von Pep Guardiola zu Hause fast ein Wunder, um das 0:3 noch zu drehen. Wer sich den Kracher nicht entgehen lassen will, wird auf Sky Sport Austria 3 glücklich.