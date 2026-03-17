Räuber-Duo überfiel am Rathausplatz Autolenker

Am Sonntag um 0.15 Uhr fuhr ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden mit seinem Pkw durch Gmunden. Dabei passierte er in Schrittgeschwindigkeit den Bereich des Rathausplatzes, wobei er vom Gehsteig aus von zwei jungen Männern, einem 21-jährigen Slowaken und einem 16-Jährigen, beide aus dem Bezirk Gmunden, angepöbelt wurde. Diese zeigten ihm unter anderem den Mittelfinger. Daraufhin hielt der 20-Jährige seinen Wagen an und ließ das Fenster auf der Fahrerseite herunter, um die beiden jungen Männer auf ihr Verhalten anzusprechen.



Ins Gesicht geschlagen

Der 16-Jährige schlug dem Opfer daraufhin ins Gesicht, während der 21-Jährige ein Messer zückte und das Messer in Richtung des Opfers hielt. Der 21-Jährige forderte den 20-Jährigen in schlechtem Deutsch auf, Bargeld, sein Handy und die E-Zigaretten an diesen auszuhändigen. Der 20-jährige bedrohte Wagenlenker hielt dem 21-Jährigen seine E-Zigarette hinaus, worauf dieser das Messer weit genug zurückzog, dass sich die Klinge nicht mehr im Fahrzeug befand und das Opfer mit seinem Auto davonfahren konnte. Die beiden Männer flüchteten daraufhin zu Fuß vom Rathausplatz.



Auf der Flucht erwischt

Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung durch mehrere Polizeistreifen konnten die beiden Männer im Stadtgebiet von Gmunden wenig später wahrgenommen werden. Beim Anblick der Polizei flüchteten diese, wobei beide nach einer kurzen Verfolgung festgenommen werden konnten. Das bei der Tat verwendete Messer konnte sichergestellt werden. Gegen beide Beschuldigte wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.



Beide Verdächtige sind teilweise geständig

Das Opfer wurde bei der Tat leicht verletzt. Bei den Einvernahmen zeigten sich die beiden Festgenommenen zum Teil geständig. Sie wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wels in die Justizanstalt Wels eingeliefert. Mittlerweile befinden sie sich in Untersuchungshaft.