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WM-Traum vorbei? Neymar nicht in Brasilien-Kader

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
16.03.2026 22:47
Neymar ist erneut nicht Teil des brasilianischen Nationalteam-Kaders.
Neymar ist erneut nicht Teil des brasilianischen Nationalteam-Kaders.(Bild: AFP/APA/NELSON ALMEIDA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die heurige Fußball-WM wird wahrscheinlich ohne Neymar stattfinden. Brasiliens Nationaltrainer Carlo Ancelotti berief den 34-jährigen Stürmer nicht in sein Aufgebot für die USA-Reise mit zwei Länderspielen gegen Frankreich und Kroatien am 26. und 31. März. Die beiden Spiele sind die letzten Härtetests der Brasilianer vor der Bekanntgabe des WM-Kaders. Neymars letztes von bisher 128 Länderspielen ist mittlerweile zweieinhalb Jahre her.

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Im Oktober 2023 erlitt Neymar bei der 0:2-Niederlage gegen Uruguay in der WM-Qualifikation einen Kreuzbandriss im Knie. Seitdem fand er nie mehr zu alter Form zurück. Der saudi-arabische Klub Al-Hilal SFC ließ ihn im Jänner 2025 ablösefrei zu seinem Heimatverein FC Santos in Brasilien ziehen.

Im brasilianischen Angriff hat Ancelotti aber auch ohne Neymar und den verletzten Real-Madrid-Spieler Rodrygo (Kreuzbandriss) noch viele Alternativen: Auf der USA-Reise setzt er unter anderem auf Vinicius Junior (Real Madrid), Raphinha (FC Barcelona), Matheus Cunha (Manchester United) sowie auf den Debütanten Igor Thiago (FC Brentford).

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