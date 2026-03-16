WM-Traum vorbei? Neymar nicht in Brasilien-Kader

Die heurige Fußball-WM wird wahrscheinlich ohne Neymar stattfinden. Brasiliens Nationaltrainer Carlo Ancelotti berief den 34-jährigen Stürmer nicht in sein Aufgebot für die USA-Reise mit zwei Länderspielen gegen Frankreich und Kroatien am 26. und 31. März. Die beiden Spiele sind die letzten Härtetests der Brasilianer vor der Bekanntgabe des WM-Kaders. Neymars letztes von bisher 128 Länderspielen ist mittlerweile zweieinhalb Jahre her.