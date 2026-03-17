Neymar tobt: „Kann das nicht unbeantwortet lassen“

Neymar reagierte auf die Entscheidung Ancelottis: „Ich muss das einfach ansprechen, weil ich das nicht unbeantwortet lassen kann“, sagte der Profi am Rande eines Kings-League-Spiels in São Paulo. „Natürlich bin ich verärgert und traurig, dass ich nicht nominiert wurde. Aber der Fokus bleibt Tag für Tag, Training für Training, Spiel für Spiel. Wir werden unser Ziel erreichen. Es gibt noch eine letzte Nominierung für die Weltmeisterschaft, und mein Traum lebt weiter. Wir stehen das gemeinsam durch.“