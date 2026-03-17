Neymar tobt: „Kann das nicht unbeantwortet lassen“

Neymar ist sauer und tobt: „Ich muss das einfach ansprechen, weil ich das nicht unbeantwortet lassen kann“, sagt der 34-Jährige am Rande eines Kings-League-Spiels in São Paulo über seine Nicht-Nominierung im Kader der brasilianischen Nationalmannschaft.
Die heurige Fußball-WM wird wahrscheinlich ohne Neymar stattfinden. Brasiliens Nationaltrainer Carlo Ancelotti berief den 34-jährigen Stürmer nicht in sein Aufgebot für die USA-Reise mit zwei Länderspielen gegen Frankreich und Kroatien am 26. und 31. März. Die beiden Spiele sind die letzten Härtetests der Brasilianer vor der Bekanntgabe des WM-Kaders. Neymars letztes von bisher 128 Länderspielen ist mittlerweile zweieinhalb Jahre her.
Neymar kann zur WM fahren, wenn er zu 100 Prozent fit ist.“
Brasilien-Coach Carlo Ancelotti
Im Oktober 2023 erlitt Neymar bei der 0:2-Niederlage gegen Uruguay in der WM-Qualifikation einen Kreuzbandriss im Knie. Seitdem fand er nie mehr zu alter Form zurück. Der saudi-arabische Club Al-Hilal SFC ließ ihn im Jänner 2025 ablösefrei zu seinem Heimatverein FC Santos in Brasilien ziehen.
Neymar reagierte auf die Entscheidung Ancelottis: „Ich muss das einfach ansprechen, weil ich das nicht unbeantwortet lassen kann“, sagte der Profi am Rande eines Kings-League-Spiels in São Paulo. „Natürlich bin ich verärgert und traurig, dass ich nicht nominiert wurde. Aber der Fokus bleibt Tag für Tag, Training für Training, Spiel für Spiel. Wir werden unser Ziel erreichen. Es gibt noch eine letzte Nominierung für die Weltmeisterschaft, und mein Traum lebt weiter. Wir stehen das gemeinsam durch.“
Ancelotti begründete seine Entscheidung: „Neymar kann zur WM fahren, wenn er zu 100 Prozent fit ist.“ Dies sei aktuell aber nicht der Fall, weswegen er ihn nicht berücksichtigt habe. „Wir brauchen Spieler, die in Bestform sind. Neymar muss weiter hart arbeiten, spielen, seine Qualitäten unter Beweis stellen und eine gute körperliche Verfassung zeigen“, so Ancelotti über seine Forderungen an den Angreifer.
Ancelotti wollte Neymar sehen – er spielte nicht
Von Neymar hatte sich Ancelotti erst vergangene Woche vor Ort ein Bild machen wollen, doch der Kapitän des FC Santos wurde aus Gründen der „Belastungssteuerung“ für das Ligaspiel bei Mirassol FC aus dem Kader gestrichen. „Ich hatte vor, nach Mirassol zu fahren, um mir das Spiel zwischen Mirassol und Santos anzusehen“, sagte Ancelotti: „Neymar hat nicht gespielt, und dazu habe ich nichts zu sagen.“
Am Sonntag im Derby gegen den Erzrivalen Corinthians SC aus Sao Paulo spielte Neymar wieder und bereitete den Treffer zum 1:1-Endstand vor. Ancelotti weilte da aber in Rio de Janeiro beim dortigen Klassiker Botafogo gegen Flamengo.
Statt Neymar berief Ancelotti unter anderem den von Real Madrid an Olympique Lyon verliehenen Angreifer Endrick (19) wieder für die Selecao – rund ein Jahr nach dessen letztem Länderspiel.
Im brasilianischen Angriff hat Ancelotti auch ohne Neymar und den verletzten Real-Madrid-Spieler Rodrygo (Kreuzbandriss) noch viele Alternativen: Auf der USA-Reise setzt er unter anderem auf Vinicius Junior (Real Madrid), Raphinha (FC Barcelona), Matheus Cunha (Manchester United) sowie auf den Debütanten Igor Thiago (FC Brentford).
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