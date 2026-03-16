Innsbrucker Polizei sucht erfolglose Räuberin

Dieser Raubversuch in Innsbruck ging am Montag gehörig schief: Eine noch unbekannte Frau wollte einem 28-jährigen Passanten am Radweg das Handy aus der Tasche ziehen. Doch als dieser das bemerkte, ließ sie nicht von ihrem Plan ab, wurde sogar handgreiflich – ohne Erfolg. Nun veröffentlichte die Polizei eine Beschreibung der Frau.
Zu dem Vorfall kam es am Montag um kurz nach 11 Uhr am Innsbrucker Mitterweg. Ein 28-jähriger Afghane war auf dem Radweg am nordseitigen Innufer unterwegs, als die mutmaßliche Täterin versuchte, ihm sein Handy aus der hinteren Hosentasche zu ziehen. Der Mann konnte das verhindern, doch die unbekannte Frau ließ nicht locker, wie die Polizei berichtet: „Sie erfasste den Arm des Opfers, verdrehte diesen und versuchte, dem Opfer das Handy aus der Hand zu entreißen.“
Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bisher erfolglos.
Die Polizei in einer Aussendung
Der Angegriffene konnte sich erfolgreich wehren, die Verdächtige musste schließlich ohne Beute flüchten. Die Polizei leitete Fahndungsmaßnahmen ein, diese blieben allerdings ergebnislos.
Täterinnenbeschreibung veröffentlicht
Daher veröffentlichten die Ermittler eine Beschreibung der Täterin: Sie ist etwa 35 bis 40 Jahre alt, rund 160 Zentimeter groß, hat dunkle Haare und trug helle Kleidung. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Innsbruck-Flughafen: 059133/7581.
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