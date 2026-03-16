Innsbrucker Polizei sucht erfolglose Räuberin

Zu dem Vorfall kam es am Montag um kurz nach 11 Uhr am Innsbrucker Mitterweg. Ein 28-jähriger Afghane war auf dem Radweg am nordseitigen Innufer unterwegs, als die mutmaßliche Täterin versuchte, ihm sein Handy aus der hinteren Hosentasche zu ziehen. Der Mann konnte das verhindern, doch die unbekannte Frau ließ nicht locker, wie die Polizei berichtet: „Sie erfasste den Arm des Opfers, verdrehte diesen und versuchte, dem Opfer das Handy aus der Hand zu entreißen.“