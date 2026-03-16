Löhne seit Feber ausständig: Lokal in Kitz pleite

Laut dem AKV hat die Betreiberfirma mit Sitz in Kitzbühel von sich aus die Eröffnung eines Konkursverfahrens beantragt. „Laut eigenen Angaben kann das Unternehmen an sich positiv geführt werden“, berichtet der Kreditorenschutzverband, „allerdings wurde der Pachtvertrag seitens des Verpächters unerwartet mit Wirkung zum 30. April aufgelöst und dem Unternehmen damit die Existenzgrundlage entzogen.“