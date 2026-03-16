„Spitals-Tandem“ nimmt Fahrt auf: Kooperation fix

Ganz anders dagegen die Reaktion aus der roten Reichshälfte: „Das Krankenhauspersonal wird übergangen, Bad Aussee geopfert, und die Steiermark begibt sich in eine fatale Abhängigkeit von einem Bundesland, das selbst am Limit ist“, betonen der steirische SPÖ-Chef Max Lercher und Peter Binder, Gesundheitssprecher der SPÖ Oberösterreich. Völlig ungeklärt sei die Mehrbelastung für das Rote Kreuz, dem Salzkammergut drohe ein „Versorgungs-Chaos“.