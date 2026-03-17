VSV hofft: „Wir wollen noch keinen Urlaub!“

Kevin Hancock: „Wir müssen in der gefährlichen Zone noch härter schuften, dem Keeper die Sicht nehmen, ihn mehr bearbeiten – dann wird auch er Nerven zeigen. Wichtig wäre es, früh das 1:0 zu schießen – dafür müssen wir an unsere Grenzen gehen.“

Elias Wallenta: „Ich bin überzeugt, dass wir diesmal mehr als ein Tor machen werden. Wir werden extrem bissig auftreten, Herz und Leidenschaft zeigen – wir wollen einfach noch keinen Urlaub.“