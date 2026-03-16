Kletterer rettet Schaf vor 50-Meter-Abgrund

Nicht der erste solche Fall für Kletterer

Birkett erklärte später, dass solche Einsätze für ihn und seine Familie nicht ungewöhnlich seien. „Ich wohne in Langdale und da meine Familie klettert, melden mir die Bauern oder andere, die es sehen, wenn ein Schaf an den Felsen festsitzt“, sagte er gegenüber dem britischen „Telegraph“.