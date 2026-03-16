Spektakuläre Aktion
Kletterer rettet Schaf vor 50-Meter-Abgrund
Ein Schaf steht auf einem steilen Felsvorsprung, unter ihm geht es rund 50 Meter in die Tiefe – und plötzlich greift ein Kletterer beherzt zu. Im englischen Lake District hat ein Mann ein gestrandetetes Tier aus einer brenzligen Lage gerettet. Die dramatische Aktion wurde auf Video festgehalten.
Der 30-jährige Steinmetz Will Birkett aus Langdale rettete das Schaf vergangene Woche Sonntag am Felsen Raven Crag im nordwestlichen England. Dabei handelt es sich um einen rund 461 Meter hohen Felsen im Lake District und ein beliebtes Ziel für Wanderer. Das Tier hatte sich dort auf einem steilen Felsvorsprung festgesetzt und befand sich etwa 50 Meter über dem Boden.
Nicht der erste solche Fall für Kletterer
Birkett erklärte später, dass solche Einsätze für ihn und seine Familie nicht ungewöhnlich seien. „Ich wohne in Langdale und da meine Familie klettert, melden mir die Bauern oder andere, die es sehen, wenn ein Schaf an den Felsen festsitzt“, sagte er gegenüber dem britischen „Telegraph“.
Häufig würden sie also gezielt ausrücken, um Tiere zu retten: „Oft gehen wir gezielt los, um Schafe für Landwirte zu retten, wir betrachten das als einen Dienst an der Gemeinschaft.“
Nachdem er eine Nachricht über das feststeckende Tier erhalten hatte, machte sich Birkett also auch diesmal auf den Weg zum Felsen. Zunächst kletterte er allein an dem Schaf vorbei, um das Gelände zu prüfen und seine Seile zu sichern.
Anschließend seilte er sich neben das Tier ab. Ursprünglich wollte er das Schaf nur erschrecken, damit es selbst nach oben zurückläuft. Als das nicht funktionierte, griff er ein.
„Gelegenheit beim Schopf gepackt“
„Als sich mir die Gelegenheit bot, habe ich sie beim Schopf gepackt“, schilderte er. Birkett legte dem Tier eine Schlinge um die Taille und kletterte mit ihm wieder nach oben. Am Rand des Felsens ließ er das Schaf schließlich frei, sodass es wieder in Sicherheit war.
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