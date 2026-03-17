Zwei Wochen lang jeden Tag einen Marathon laufen

Ein ambitioniertes Ziel haben die beiden Linzer Freunde Vedran Zolota und Adnan Lojic: Sie wollen in nur 15 Tagen von Linz in ihre Heimatstadt Gradiška (Bosnien) laufen. Insgesamt müssen sie dazu 600 Kilometer zurücklegen, das heißt 15 Tage in Folge jeweils einen Marathon.
„Die Vorbereitungen laufen seit Juli des vergangenen Jahres. Im Winter waren wir jeden Tag 20 Kilometer laufen. Jetzt haben wir das Training auf sechsmal in der Woche reduziert“, schildert Zolota. Die zwei 35-Jährigen sind gemeinsam aufgewachsen, gehen auch diesen oft steinigen Weg gemeinsam. Muskelzerrungen, Rückenschmerzen oder Gelenkschmerzen sind für die Dauerläufer keine Seltenheit mehr.
Spenden für Kinder sammeln
„Es macht nicht immer Spaß. Es wird auch Momente geben, in denen ich frage, warum ich mir das antue. Aber genau dort liegt die Botschaft. Kinder, die Unterstützung brauchen, können auch nicht einfach aufhören“, erklärt der sportliche Unternehmer. Denn das große Ziel der Freunde ist es, durch den Lauf Spenden zu sammeln.
Es macht nicht immer Spaß. Es gibt Tage, an denen ich null Bock zum Laufen habe. Aber es motiviert mich, dass ich weiß, wofür ich es mache.
Vedran Zolota will in nur 15 Tagen 600 Kilometer von Linz nach Bosnien laufen
Physiotherapeut begleitet Duo
„Wir wollen 35.000 Euro einsammeln und damit dann in Bosnien Schulen bauen oder sanieren. Wir hatten das Privileg, in Österreich aufzuwachsen und in die Schule zu gehen. In Bosnien sind die Zustände ganz anders“, erklärt Zolota den Sinn hinter dem Projekt. Der Startschuss ist für den 4. April geplant: „Unser Physiotherapeut fährt mit uns mit. Wir sind in einem Camper unterwegs, werden darin schlafen. Nachdem wir jeden Tag 4500 Kalorien verbrennen, müssen wir viel Essen. Körperlich sollte es aber kein Problem sein.“
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