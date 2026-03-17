Zwei Wochen lang jeden Tag einen Marathon laufen

Physiotherapeut begleitet Duo

„Wir wollen 35.000 Euro einsammeln und damit dann in Bosnien Schulen bauen oder sanieren. Wir hatten das Privileg, in Österreich aufzuwachsen und in die Schule zu gehen. In Bosnien sind die Zustände ganz anders“, erklärt Zolota den Sinn hinter dem Projekt. Der Startschuss ist für den 4. April geplant: „Unser Physiotherapeut fährt mit uns mit. Wir sind in einem Camper unterwegs, werden darin schlafen. Nachdem wir jeden Tag 4500 Kalorien verbrennen, müssen wir viel Essen. Körperlich sollte es aber kein Problem sein.“