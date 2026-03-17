85-Jähriger missbrauchte demente Heimbewohnerinnen

Aufmerksame Pflegerinnen schlugen Alarm

Die erschütternden Vorwürfe: Drei an Demenz erkrankte Bewohnerinnen eines Innsbrucker Pflegeheims wurden teilweise mehrmals Opfer seiner sexuellen Übergriffe. Aufgedeckt wurden die Attacken von aufmerksamen Pflegerinnen. Während der Angeklagte vor der Polizei noch angab, sein Trieb habe ihn dazu verleitet, wollte er sich im Prozess an nichts mehr erinnern. „Aber wenn die Pflegekräfte es sagen, dann werde ich das gemacht haben.“