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Schock in Pflegeheim

85-Jähriger missbrauchte demente Heimbewohnerinnen

Tirol
17.03.2026 05:00
Mit 85 Jahren musste ein Senior in Innnsbruck vor Gericht. Drei demenzkranke Frauen wurden Opfer ...
Mit 85 Jahren musste ein Senior in Innnsbruck vor Gericht. Drei demenzkranke Frauen wurden Opfer seiner sexuellen Übergriffe.(Bild: Samuel Thurner, stock.adobe)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Schockierender Prozess am Innsbrucker Landesgericht: Ein ehemaliger Gemeindesekretär (85) soll in einem Pflegeheim mehrfach demenzkranke Frauen sexuell missbraucht haben. Die Taten wurden von Pflegekräften aufgedeckt. Der Senior schrammte an einer unbedingten Haftstrafe vorbei.

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„Er ist nicht der typische Kriminelle“, betonte der Verteidiger eines 85-Jährigen, der sich sein ganzes Leben lang nichts zuschulden kommen ließ. Doch im Vorjahr legte der frühere Gemeindesekretär offenbar ein Verhalten an den Tag, das sein Anwalt als „Altersgeilheit“ bezeichnete.

Zitat Icon

Wenn die Pflegekräfte es sagen, dann werde ich das schon gemacht haben.

Der Angeklagte vor Gericht

Aufmerksame Pflegerinnen schlugen Alarm
Die erschütternden Vorwürfe: Drei an Demenz erkrankte Bewohnerinnen eines Innsbrucker Pflegeheims wurden teilweise mehrmals Opfer seiner sexuellen Übergriffe. Aufgedeckt wurden die Attacken von aufmerksamen Pflegerinnen. Während der Angeklagte vor der Polizei noch angab, sein Trieb habe ihn dazu verleitet, wollte er sich im Prozess an nichts mehr erinnern. „Aber wenn die Pflegekräfte es sagen, dann werde ich das gemacht haben.“

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Am Ende wurde der gebürtige Kärntner zu zehn Monaten bedingter Haft und 1920 Euro Geldstrafe verurteilt. Er nahm das Urteil sofort an. Nun hofft der Witwer, dass er nicht aus dem Heim geworfen wird.

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