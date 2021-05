Bewohnern von Altenheim Geld und Schmuck gestohlen

Richter Norbert Hofer verhängte schlussendlich sechs Monate bedingte Haft und eine Geldstrafe von 1440 Euro. Außerdem muss die 22-Jährige insgesamt 2800 Euro an ihre Opfer bzw. deren Hinterbliebene zurückzahlen. Dabei verzichtete eine Frau sogar auf einen Teil des Schadens. „Ich will mit dem Schmuck meiner Mutter kein Geschäft machen und einer jungen Frau das Leben verbauen“, so die galante Geste der Unterländerin. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.