Alibi Diabetes? Pfleger verging sich an Kollegin

Keine Lust wegen starker Zuckerkrankheit?

Vor den Schöffen sitzt der Altenpfleger jetzt wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung. Und beteuert: „Es ist nichts gewesen. Ich bin schwer zuckerkrank.“ Inwiefern das mit dem angeklagten sexuellen Übergriff zusammenhängt? Diabetes kann sowohl die körperlichen Funktionen als auch die Lust von Erkrankten beeinflussen. Sein Verteidiger Franz Hufnagl (Kanzlei Kollmann&Wolm) betont, dass sein Mandant also gar nicht in Lage gewesen sei, den geschilderten Übergriff zu begehen.