Alibi Diabetes? Pfleger verging sich an Kollegin

Während der Angeklagte von einem „ganz normalen Dienst“ spricht, schildert seine Kollegin ein Horror-Erlebnis. Der 40-Jährige soll sie im Nachdienst im Altersheim vergewaltigt haben. Geht gar nicht, meint der Wiener. Denn er sei schwer zuckerkrank. Die Schöffen nehmen ihm das nicht ab, verurteilen ihn nicht rechtskräftig.
„Es war ein ganz normaler Dienst“, beteuert der 40-Jährige im Wiener Landl. Er war als Pflegeassistent in einem Altersheim in der Donaustadt tätig. Er spricht von einem normalen Nachtdienst auf den 28. August – ohne besondere Vorkommnisse.
Sexueller Übergriff im Aufenthaltsraum
Auf der Anklagebank sitzt er aber wegen einer Vergewaltigung, die sich in jener Nacht zugetragen hat. Denn seine Kollegin hat den Dienst ein bisschen anders in Erinnerung: Im Aufenthaltsraum für das Personal soll der 40-Jährige sich an der Frau vergangen haben.
Keine Lust wegen starker Zuckerkrankheit?
Vor den Schöffen sitzt der Altenpfleger jetzt wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung. Und beteuert: „Es ist nichts gewesen. Ich bin schwer zuckerkrank.“ Inwiefern das mit dem angeklagten sexuellen Übergriff zusammenhängt? Diabetes kann sowohl die körperlichen Funktionen als auch die Lust von Erkrankten beeinflussen. Sein Verteidiger Franz Hufnagl (Kanzlei Kollmann&Wolm) betont, dass sein Mandant also gar nicht in Lage gewesen sei, den geschilderten Übergriff zu begehen.
Doch was die 35-jährige Frau unter Ausschluss der Öffentlichkeit aussagte, überzeugte den Schöffensenat – zwei Jahre teilbedingt, acht Monate muss er absitzen. Einen Grund, dass das Opfer ihren Kollegen falsch beschuldigen sollte, gäbe es nämlich nicht. Anwalt Hufnagl meldet sofort Rechtsmittel an. Die Anstellung bei der Stadt Wien verlor der Krankenpfleger übrigens schon vor dem Prozess.
