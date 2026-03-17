Theater am Kornmarkt wurde zum Keller-Verlies

Die Musikfreunde der Region waren enttäuscht, als bekannt wurde, dass die schon traditionelle Oper im Theater am Kornmarkt als Co-Produktion des Symphonieorchesters Vorarlberg mit dem Vorarlberger Landestheater nur mehr alle zwei Jahre stattfinden würde. Umso überraschter war man, als nun doch, wie alljährlich im Frühjahr, eine Oper, nämlich Béla Bartóks „Herzog Blaubarts Burg“, angekündigt wurde. Möglich war das durch eine Übernahme einer Inszenierung aus dem Theater Biel/Solothurn, wobei nur der Dirigent und das Orchester in Bregenz andere waren, nämlich das SOV unter Yannis Pouspourikas. Bartóks farbenreiches Riesenorchester würde natürlich nie in diesen kleinen Orchestergraben passen, doch hat Eberhard Kloke eine reduzierte Partitur geschaffen, die, das sei voll Bewunderung gesagt, dem Werk kaum etwas von seiner Ausdruckskraft nimmt. Yannis Pouspourikas weiß die Klänge in der schwierigen Akustik des Hauses wohl zu dosieren, und das SOV spielt wunderbar und besticht mit zahlreichen Soli, etwa dem würdevollen Horn, der an ungarische Folklore gemahnenden Klarinette oder der wabernden Kontrabassklarinette.