AK holte tausende Euros für Arbeitnehmer zurück

Denn wie sich herausstellt, ist die Vaterschaft nicht die einzige Neuerung in Herrn P.s Leben: Er hat den Wohnsitz und den Job gewechselt. Im neuen Arbeitsvertrag sind nun auch Homeofficetage im Jahreslohnzettel hinterlegt. Somit steht ihm nicht nur die bereits berücksichtigte Homeofficepauschale (neu: Telearbeitspauschale) zu, Herr P. kann außerdem Homeoffice-Mobiliar und Arbeitsgeräte wie Monitor oder Computer geltend machen. Zudem war in früheren Jahren durch die antragslose Arbeitnehmerveranlagung keine Pendlerpauschale herangezogen worden, auch das wurde nun geändert. Ihm stand obendrein auch der Alleinverdienerabsetzbetrag und der Familienbonus Plus zu.