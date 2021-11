Kurz-Gutachten: „Ein parteipolitisches Hackl“

Peter Lewisch erkennt „kein einziges Beweisergebnis“ gegen Sebastian Kurz in der „ÖVP-Affäre“ – via Finanzministerium sollen laut Verdacht Steuergelder für Inserate im Gegenzug für gefällige Berichterstattung in „Österreich“ ausgegeben worden sein. Kurz-Freunde und ÖVP-Politiker wie August Wöginger sehen ihn entlastet. Kritiker wie SPÖ oder NEOS orten in dem Auftragsgutachten ein Manöver, um Stimmung für eine Wiederauferstehung des „türkisen Heilsbringers“ zu betreiben.