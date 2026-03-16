Bayern erhebt Einspruch, Hamann schüttelt den Kopf

„Befeuert das doch nur“

Lächerlich, wie Hamann findet. „Ein Weltverein legt Protest ein gegen eine Gelb-Rote Karte, wo der Spieler versucht, einen Elfmeter zu schinden. Du musst doch auch mal in der Niederlage – die es ja nicht mal war – das mit Respekt und Würde anerkennen, dass Fehler gemacht werden oder auch nicht“, so der ehemalige Bayern-Profi. Der 52-Jährige wirft seinem ehemaligen Arbeitgeber vor: „Wir haben große Probleme, dass wir junge Schiedsrichter finden, weil keiner mehr pfeifen will, weil es körperliche Angriffe gibt. Das befeuert das doch nur. Und das ist der FC Bayern, das ist unser Flaggschiff des deutschen Fußballs!“