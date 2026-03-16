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„Fremdkörper“: Scharfe Kritik an Bayerns Jackson

Deutsche Bundesliga
16.03.2026 07:00
Gegen Leverkusen sah Jackson die Rote Karte.
Gegen Leverkusen sah Jackson die Rote Karte.(Bild: AFP/INA FASSBENDER)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Christian Falk, Fußball-Chef der „Bild“, hat sich im „Sport-1-Doppelpass“ nicht gerade als Fan von Nicolas Jackson geoutet. „Jackson hilft der Mannschaft momentan nicht. Er wirkt immer noch wie ein Fremdkörper. Er fügt sich nicht ein“, kritisierte der Redakteur, nachdem der Stürmer gegen Leverkusen erneut mit Rot vom Platz geflogen war.

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Ab der 42. Minute mussten die Bayern in Unterzahl spielen, nach einem brutalen Einsteigen gegen Martin Terrier war Jackson von Schiedsrichter Christian Dingert in die Kabine geschickt worden. Nicht der erste Platzverweis für den Senegalesen ...

„Kein Einzelfall“
„Das ist kein Einzelfall. Er ist schon bei der Klub-WM vom Platz geflogen. Er ist in der Premier League vom Platz geflogen – alles innerhalb von nur neun Monaten“, erinnerte sich Falk. Der Reporter ist überzeugt: Bis Trainer Vincent Kompany die Geduld verliert, dauert es nicht mehr lange. „Er kann viel akzeptieren, aber so eine dumme, übermotivierte Aktion ist etwas, das Vincent Kompany nicht goutiert.“

Jackson war im Sommer für eine Leihgebühr von 16,5 Millionen Euro von Chelsea nach München gewechselt. Dass der FC Bayern im Sommer die Kaufoption von 65 Millionen Euro zieht, kann sich Falk aktuell nicht vorstellen.

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