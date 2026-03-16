„Fremdkörper“: Scharfe Kritik an Bayerns Jackson

„Kein Einzelfall“

„Das ist kein Einzelfall. Er ist schon bei der Klub-WM vom Platz geflogen. Er ist in der Premier League vom Platz geflogen – alles innerhalb von nur neun Monaten“, erinnerte sich Falk. Der Reporter ist überzeugt: Bis Trainer Vincent Kompany die Geduld verliert, dauert es nicht mehr lange. „Er kann viel akzeptieren, aber so eine dumme, übermotivierte Aktion ist etwas, das Vincent Kompany nicht goutiert.“