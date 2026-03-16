Rapidler und Austrianer teilen sich Anklagebank

Anwalt Werner Tomanek, er ist selbst Mitglied des SK Rapids und war auch bei dem gegenständlichen Spiel anwesend: „Wir brauchen inhaltlich nicht darüber diskutieren, was da passiert ist. Aber so ein Multiorganversagen habe ich noch nie erlebt.“ Er spricht von der verspäteten Reaktion der Beamten. „Da war lange weit und breit kein Polizist. Das war wirklich ein Desaster.“ Er verteidigt den erstangeklagten Ordner, der 26 Jahre als Fan-Beauftragter bei Rapid angestellt war.