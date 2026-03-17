Nicht nur WM! Im Camp lernt Karin von einem Star

„Noch hab ich die Koffer nicht gepackt“, schmunzelt Karin Strametz, „diesbezüglich bin ich immer spät dran.“ Bis Mittwoch, wenn das vierköpfige Damen-Quartett des ÖLV (mit Isabel Posch, Caroline Bredlinger und Magdalena Lindner) nach Polen fliegt, ist aber sicher alles fertig.