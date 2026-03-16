In Schlagenlinien auf der Autobahn unterwegs

Verkehrsteilnehmer hatten die auffällige Fahrweise eines Fahrzeugs bei Feldkirch in Fahrtrichtung Tirol gegen 21.30 Uhr der Autobahnpolizei Bludenz gemeldet. Der 64-jährige Lenker ignorierte die Anhalteversuche der Exekutive und verließ die Autobahn über die Abfahrt Bludenz, um in der Folge in die Gegenrichtung aufzufahren. Später fuhr der Mann von der Autobahn neuerlich ab, danach konnte er in Schlins endlich angehalten werden. Bei der Kontrolle habe man den 64-Jährigen zu einem Alkotest aufgefordert, so die Polizei, das habe der Mann aber verweigert. Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden dem 64-Jährigen umgehend abgenommen.