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In Schlagenlinien auf der Autobahn unterwegs

Vorarlberg
16.03.2026 10:34
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: P. Huber)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

64-jähriger Vorarlberger setzte sich am Sonntagabend betrunken hinters Steuer und lieferte eine gemeingefährliche Aktion ab – zum Glück konnte die Polizei den Mann stoppen, bevor es zu einem Unfall gekommen ist.  

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Die Vorarlberger Polizei hat am Sonntagabend einen Alkolenker aus dem Verkehr gezogen, der in Schlangenlinien auf der Rheintalautobahn A14 unterwegs war. Der Mann verweigerte nach der Anhaltung einen Alkotest und musste sowohl Führerschein als auch Autoschlüssel an Ort und Stelle abgeben, teilte die Exekutive am Montag mit.

Verkehrsteilnehmer hatten die auffällige Fahrweise eines Fahrzeugs bei Feldkirch in Fahrtrichtung Tirol gegen 21.30 Uhr der Autobahnpolizei Bludenz gemeldet. Der 64-jährige Lenker ignorierte die Anhalteversuche der Exekutive und verließ die Autobahn über die Abfahrt Bludenz, um in der Folge in die Gegenrichtung aufzufahren. Später fuhr der Mann von der Autobahn neuerlich ab, danach konnte er in Schlins endlich angehalten werden. Bei der Kontrolle habe man den 64-Jährigen zu einem Alkotest aufgefordert, so die Polizei, das habe der Mann aber verweigert. Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden dem 64-Jährigen umgehend abgenommen.

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