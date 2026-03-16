Autolack zerkratzt: Polizei sucht Zeugen

Ein bisher unbekannter Täter beschädigte im Zeitraum von Samstag 21 Uhr bis Sonntag 14.30 Uhr in der Bahnhofstraße in Natters ein abgestelltes Fahrzeug, indem er den auf der Fahrbahn abgestellten Pkw, Marke VW Caddy, Farbe Grau mit einem unbekannten Gegenstand an der linken Seite auf einer Höhe von einem Meter einen beinahe durchgehender tiefer Kratzer über beide Türen bis zum hinteren Kotflügel zufügte.