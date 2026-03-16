Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vorfall in Axams

Autolack zerkratzt: Polizei sucht Zeugen

Chronik
16.03.2026 06:00
(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Philipp Neuner
Von Philipp Neuner

Die Polizei ermittelt im Fall eines Vandalenaktes gegen ein abgestelltes Auto in Axams. Eine Seite wurde durch einen tiefen Kratzer beschädigt. 

0 Kommentare

Ein bisher unbekannter Täter beschädigte im Zeitraum von Samstag  21 Uhr bis Sonntag 14.30 Uhr in der Bahnhofstraße in Natters ein abgestelltes Fahrzeug, indem er den auf der Fahrbahn abgestellten Pkw, Marke VW Caddy, Farbe Grau mit einem unbekannten Gegenstand an der linken Seite auf einer Höhe von einem Meter einen beinahe durchgehender tiefer Kratzer über beide Türen bis zum hinteren Kotflügel zufügte.

Zeugen des Vorfalls werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Axams, Tel. 059133 – 7111, zu melden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Chronik
16.03.2026 06:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
7° / 11°
Symbol bedeckt
Wien 11. Simmering
7° / 11°
Symbol leichter Regen
Wien 14. Penzing
5° / 11°
Symbol bedeckt
Wien 19. Döbling
6° / 11°
Symbol bedeckt
Wien 21. Floridsdorf
7° / 11°
Symbol bedeckt

krone.tv

Weil mehr Frauen, Ältere und Nicht-Österreicher arbeiten, stieg die Zahl der Erwerbstätigen in ...
Herausfordernder Trend
Viel mehr Menschen arbeiten – aber immer kürzer
Untersucht wurden Staubablagerungen rund um den Steinbruch Badersdorf.
Greenpeace nahm Proben
Asbest auch auf Zäunen und Postkasten nachgewiesen
Soldaten beschossen
Ecuador: Drogen-U-Boot in Mangrovensumpf entdeckt
Skiunfälle vermeiden
Worauf Profis und Anfänger wirklich achten sollten
Straße von Hormus
US-Armee zerstört iranische Minenleger-Schiffe
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
10 Mio. Dollar Kopfgeld ++ Iran lässt Tanker durch
232.556 mal gelesen
Ein Bild von Mojtaba Khamenei
Österreich
Gewaltvorwürfe! Ermittlungen gegen Austropop-Ikone
150.006 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach Anzeige einer Frau wird gegen Austropop-Ikone Christopher Seiler ermittelt.
Oberösterreich
Ein Opfer tot: Mann stach in Linz auf Menschen ein
118.104 mal gelesen
Die Linzer Bismarckstraße
Wirtschaft
OMV-Chef warnt: Uns könnte der Treibstoff ausgehen
1517 mal kommentiert
OMV-Chef Alfred Stern war am Samstag zu Gast im Ö1-„Journal“.
Innenpolitik
Politstreit um Spritpreise und Pendlerpauschale
966 mal kommentiert
Die Preise an der Zapfsäule treiben die Politik um
Kolumnen
Warum sich das Nichtstun im ORF bitter rächen kann
929 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl im letzten ORF-„Sommergespräch“ im September 2025
Mehr Chronik
Bilanz für Tirol
Über 800 Kilogramm an explosiven Relikten geborgen
Beute vierstellig
Diebe brachen in Hotel Kassenschubladen auf
Vorfall in Axams
Autolack zerkratzt: Polizei sucht Zeugen
Nacht im Wald
Abgängiger (70) bei Suchaktion tot aufgefunden
Krone Plus Logo
„Krone“ kennt Details
Dreifache Mutter tot: Heftiger Streit am Vorabend
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf