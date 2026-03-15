Frühlingserwachen: Messe zog Leute in Scharen an

Einkaufen, Staunen und Mitmachen: Die Aussteller und die Organisatoren der 41. Tiroler Frühjahrsmesse dürfen zufrieden Bilanz ziehen. Viele der 35.700 Besucher wollen auch im nächsten Jahr wiederkommen.
Nichts von ihrer Beliebtheit eingebüßt hat offenbar die Tiroler Frühjahrsmesseeingebüßt. An den vier Tagen strömten insgesamt 35.700 Besucher in die Markthallen, wo 330 Aussteller Trends, Neuheiten und Innovationen für die warme Jahreszeit präsentierten.
Mehr als 80 Prozent in Kauflaune
Von Garten, Grill und Lifestyle über Haushaltshelfer, Fahrräder und Genussprodukte bis hin zu Freizeit, Gesundheit und Reisen – die 41. Auflage bot alles, was Frühling und Sommer versprechen. Besonders beliebt war das direkte Ausprobieren: Produkte testen, vergleichen und sich persönlich beraten lassen stand hoch im Kurs. Laut einer unabhängigen Befragung kauften oder planten mehr als 80 Prozent der Besucher, Produkte direkt von der Frühjahrsmesse mit nach Hause zu nehmen.
40 Automarken und über 180 Modelle zu bestaunen
Auch der 36. Tiroler Autosalon erwies sich als Publikumsmagnet: 40 Marken und über 180 Modelle warteten auf Testfahrten, Beratung und direkten Vergleich. „Die persönliche Beratung und die Möglichkeit, viele Marken an einem Ort zu erleben, kamen besonders gut an“, betont Stefan Kleinlercher, Leiter der Publikums- und Fachmessen der Congress Messe Innsbruck.
Das große Besucherinteresse und die positive Stimmung bei Ausstellern und Gästen bestätigen den Stellenwert und die Entwicklung dieser Messe.
Geschäftsführer Christian Mayerhofer
Bild: Christof Birbaumer
Auch der Klimaschutz kam nicht zu kurz: Auf der Tiroler Nachhaltigkeitsmesse zeigten rund 40 Aussteller, wie etwa Kreislaufwirtschaft und ressourcenschonender Konsum in den Alltag integriert werden können. Live-Kochshows, Mitmachaktionen und das Radlkino zogen zusätzlich das Publikum in ihren Bann.
„Ein Treffpunkt für alle Generationen“
Die Messe überzeugte mit einer gelungenen Mischung aus Einkauf, Information, Beratung und Erlebnis für die ganze Familie. Mehr als 80 Prozent der Besucher würden die Messe weiterempfehlen, und jeder vierte Besucher war erstmals dabei. „Die Vielfalt und Innovationskraft der Messe machen sie zu einem wachsenden Treffpunkt für alle Generationen“, zieht Projektleiter Christoph Heuschneider erfreulich Bilanz.
Merken: Die nächste Tiroler Frühjahrsmesse mit Autosalon und Nachhaltigkeitsmesse findet vom 11. bis 14. März 2027 statt – Vorfreude garantiert!
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