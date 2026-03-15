Frühlingserwachen: Messe zog Leute in Scharen an

Mehr als 80 Prozent in Kauflaune

Von Garten, Grill und Lifestyle über Haushaltshelfer, Fahrräder und Genussprodukte bis hin zu Freizeit, Gesundheit und Reisen – die 41. Auflage bot alles, was Frühling und Sommer versprechen. Besonders beliebt war das direkte Ausprobieren: Produkte testen, vergleichen und sich persönlich beraten lassen stand hoch im Kurs. Laut einer unabhängigen Befragung kauften oder planten mehr als 80 Prozent der Besucher, Produkte direkt von der Frühjahrsmesse mit nach Hause zu nehmen.