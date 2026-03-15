Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

35.700 Besucher

Frühlingserwachen: Messe zog Leute in Scharen an

Tirol
15.03.2026 18:00
Der Ansturm auf die 41. Frühjahrsmesse war groß.
Der Ansturm auf die 41. Frühjahrsmesse war groß.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Einkaufen, Staunen und Mitmachen: Die Aussteller und die Organisatoren der 41. Tiroler Frühjahrsmesse dürfen zufrieden Bilanz ziehen. Viele der 35.700 Besucher wollen auch im nächsten Jahr wiederkommen.

0 Kommentare

Nichts von ihrer Beliebtheit eingebüßt hat offenbar die Tiroler Frühjahrsmesseeingebüßt. An den vier Tagen strömten insgesamt 35.700 Besucher in die Markthallen, wo 330 Aussteller Trends, Neuheiten und Innovationen für die warme Jahreszeit präsentierten.

Mehr als 80 Prozent in Kauflaune
Von Garten, Grill und Lifestyle über Haushaltshelfer, Fahrräder und Genussprodukte bis hin zu Freizeit, Gesundheit und Reisen – die 41. Auflage bot alles, was Frühling und Sommer versprechen. Besonders beliebt war das direkte Ausprobieren: Produkte testen, vergleichen und sich persönlich beraten lassen stand hoch im Kurs. Laut einer unabhängigen Befragung kauften oder planten mehr als 80 Prozent der Besucher, Produkte direkt von der Frühjahrsmesse mit nach Hause zu nehmen.

Beim Stand der „Krone“ wartete auf die Besucher nicht nur kostenloser Kaffee, sondern es gab ...
Beim Stand der „Krone“ wartete auf die Besucher nicht nur kostenloser Kaffee, sondern es gab auch viele Überraschungen.(Bild: Johanna Birbaumer)

40 Automarken und über 180 Modelle zu bestaunen
Auch der 36. Tiroler Autosalon erwies sich als Publikumsmagnet: 40 Marken und über 180 Modelle warteten auf Testfahrten, Beratung und direkten Vergleich. „Die persönliche Beratung und die Möglichkeit, viele Marken an einem Ort zu erleben, kamen besonders gut an“, betont Stefan Kleinlercher, Leiter der Publikums- und Fachmessen der Congress Messe Innsbruck.

Zitat Icon

Das große Besucherinteresse und die positive Stimmung bei Ausstellern und Gästen bestätigen den Stellenwert und die Entwicklung dieser Messe.

Geschäftsführer Christian Mayerhofer

Bild: Christof Birbaumer

Auch der Klimaschutz kam nicht zu kurz: Auf der Tiroler Nachhaltigkeitsmesse zeigten rund 40 Aussteller, wie etwa Kreislaufwirtschaft und ressourcenschonender Konsum in den Alltag integriert werden können. Live-Kochshows, Mitmachaktionen und das Radlkino zogen zusätzlich das Publikum in ihren Bann.

Lesen Sie auch:
Mehr als 150 Modelle 40 verschiedener Marken präsentiert der Tiroler Autosalon in der Halle A.
Schauen und kaufen
Besucher stürmten am ersten Tag die Frühjahrsmesse
12.03.2026
Auch „Krone“ hat Stand
Frühjahrsmesse in Tirol lockt mit 330 Ausstellern
07.03.2026

„Ein Treffpunkt für alle Generationen“
Die Messe überzeugte mit einer gelungenen Mischung aus Einkauf, Information, Beratung und Erlebnis für die ganze Familie. Mehr als 80 Prozent der Besucher würden die Messe weiterempfehlen, und jeder vierte Besucher war erstmals dabei. „Die Vielfalt und Innovationskraft der Messe machen sie zu einem wachsenden Treffpunkt für alle Generationen“, zieht Projektleiter Christoph Heuschneider erfreulich Bilanz.

Merken: Die nächste Tiroler Frühjahrsmesse mit Autosalon und Nachhaltigkeitsmesse findet vom 11. bis 14. März 2027 statt – Vorfreude garantiert!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
15.03.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Weil mehr Frauen, Ältere und Nicht-Österreicher arbeiten, stieg die Zahl der Erwerbstätigen in ...
Herausfordernder Trend
Viel mehr Menschen arbeiten – aber immer kürzer
Untersucht wurden Staubablagerungen rund um den Steinbruch Badersdorf.
Greenpeace nahm Proben
Asbest auch auf Zäunen und Postkasten nachgewiesen
Soldaten beschossen
Ecuador: Drogen-U-Boot in Mangrovensumpf entdeckt
Skiunfälle vermeiden
Worauf Profis und Anfänger wirklich achten sollten
Straße von Hormus
US-Armee zerstört iranische Minenleger-Schiffe
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
10 Mio. Dollar Kopfgeld ++ Iran lässt Tanker durch
229.720 mal gelesen
Ein Bild von Mojtaba Khamenei
Außenpolitik
Raketen-Foto geht um Welt + „Atomforscher getötet“
174.320 mal gelesen
Österreich
Gewaltvorwürfe! Ermittlungen gegen Austropop-Ikone
134.766 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach Anzeige einer Frau wird gegen Austropop-Ikone Christopher Seiler ermittelt.
Wirtschaft
OMV-Chef warnt: Uns könnte der Treibstoff ausgehen
1516 mal kommentiert
OMV-Chef Alfred Stern war am Samstag zu Gast im Ö1-„Journal“.
Innenpolitik
Politstreit um Spritpreise und Pendlerpauschale
939 mal kommentiert
Die Preise an der Zapfsäule treiben die Politik um
Kolumnen
Warum sich das Nichtstun im ORF bitter rächen kann
830 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl im letzten ORF-„Sommergespräch“ im September 2025
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf