Frühjahrsmesse in Tirol lockt mit 330 Ausstellern

Auch die „Krone“ ist auf der Messe vertreten

Geboten wird den Besuchern bei all dem auch ein vielfältiges Vortragsprogramm. Tipps zu naturnaher Gartengestaltung, Biodiversität und Selbstversorgung bietet etwa die Initiative „Natur und Garten“ des Tiroler Bildungsforums. Zum Thema Auto und Co. gibt es unterdessen Vorträge wie „E-Mobilität: Handhabung Elektroauto“ oder „Moderne Fahrtechnik (Pkw und Motorrad)“. Wieso eSports längst mehr als „sinnloses Zocken“ ist, darüber klärt der Vortrag „Gaming ist hier! Warum die Wirtschaft und der Tourismus Gaming ernst nehmen sollten“ auf.