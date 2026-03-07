Vorteilswelt
Auch „Krone“ hat Stand

Frühjahrsmesse in Tirol lockt mit 330 Ausstellern

Tirol
07.03.2026 19:00
Organisatoren und die Politik gaben am Freitag einen Vorgeschmack, was alles geboten wird.
Organisatoren und die Politik gaben am Freitag einen Vorgeschmack, was alles geboten wird.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Manuel Schwaiger
Von Manuel Schwaiger

Nachhaltigkeit, Mobilität, Gartentipps, eSports, Grillwissen und viele weitere Themen warten auf die Besucher der diesjährigen Frühjahrsmesse in Tirol. Auch die „Krone“ hat einen Stand und freut sich über Besuch der Leserinnen und Leser. 

0 Kommentare

„Heuer gibt es noch mehr Aussteller und noch mehr Automarken.“ Mit diesen Worten rührt Stefan Kleinlercher, Leiter der Publikums- und Fachmessen der Congress Messe Innsbruck, die Werbetrommel für die Tiroler Frühjahrsmesse mit Tiroler Autosalon (die kommenden Donnerstag startet) sowie die Tiroler Nachhaltigkeitsmesse, die am Samstag beginnt. Beide Messen werden ihre Tore bis Sonntag geöffnet haben. „Von A wie Auto bis Z wie Zukunft bietet die Messe für jedermann etwas“, verspricht Kleinlercher.

Auch die „Krone“ ist mit einem Stand auf der Messe.
Auch die „Krone“ ist mit einem Stand auf der Messe.(Bild: Christof Birbaumer)

Kulinarisches Angebot lädt zum Verweilen ein
Abseits des Themas Auto und Mobilität (40 Marken und über 150 Modelle warten auf Interessenten) reicht die Palette vom Garteln und Grillen über eSports und Gaming, Gesundheit und Wohlbefinden, Freizeit und Reisen bis hin zum Haushalt. Rund 330 Aussteller werden ihre Produktneuheiten und interaktiven Erlebnisse präsentieren.

Freilich lädt die Frühjahrsmesse auch wieder zum Shoppen und zum Verweilen beim kulinarischen Angebot ein.

Auch die „Krone“ ist auf der Messe vertreten
Geboten wird den Besuchern bei all dem auch ein vielfältiges Vortragsprogramm. Tipps zu naturnaher Gartengestaltung, Biodiversität und Selbstversorgung bietet etwa die Initiative „Natur und Garten“ des Tiroler Bildungsforums. Zum Thema Auto und Co. gibt es unterdessen Vorträge wie „E-Mobilität: Handhabung Elektroauto“ oder „Moderne Fahrtechnik (Pkw und Motorrad)“. Wieso eSports längst mehr als „sinnloses Zocken“ ist, darüber klärt der Vortrag „Gaming ist hier! Warum die Wirtschaft und der Tourismus Gaming ernst nehmen sollten“ auf.

Abgerundet wird das Programm etwa mit Grillwettbewerben oder einem Mario Kart Turnier. Auch die „Krone“ ist mit einem Stand vertreten und freut sich auf die Leser!

Tirol

