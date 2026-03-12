Besucher stürmten am ersten Tag die Frühjahrsmesse

Am Donnerstag fiel der Startschuss für die Tiroler Frühjahrsmesse in Innsbruck. Mobilität und Wohnen, Reisen und Haushalt, Garten und Gaming sind nur einige der Themen, die hier Platz finden. „Tirols größtes Schaufenster“ zeigt dabei unterschiedliche Entwicklungen im Konsumverhalten auf.
Der recht trübe Start in den Donnerstag war wohl genau das, was sich die Organisatoren für den ersten Tag der Frühjahrsmesse gewünscht haben: Die Besucher kamen bereits am Vormittag in Scharen und freuten sich, dass sie die Mitarbeiter am Einlass durchwinkten mit der Erklärung: „Bis 12 Uhr ist der Eintritt frei.“ Selbiges gilt übrigens auch am Freitag, „Krone“-Abonnenten kommen das ganze Wochenende kostenlos hinein.
„Perfekt, um Kunden zu gewinnen“
Besuchermagnet war erneut der Tiroler Autosalon, Probesitzen im kompakten Stadtflitzer oder im geräumigen SUV stand hoch im Kurs. Der Kauf auch? Sebiye Cara ortete als Messepräsidentin der WK Tirol jedenfalls, dass sich die Stimmung in der Wirtschaft passend zum Frühling aufhelle. Manuel Stocker vom Tesla Center in Thaur war tatsächlich optimistisch gestimmt. „Die Resonanz ist erfreulich positiv“, berichtete er, dies sei aber auch im vergangenen Jahr der Fall gewesen. „Die Messe ist für uns der perfekte Platz, um neue Kunden zu gewinnen.“
Nicht um Akquise, sondern um Aufmerksamkeit geht es der Selbsthilfe Tirol. Das überdimensionale Ohr, das der Dachverband von 150 Selbsthilfegruppen aufgestellt hat, verrät, dass der Fokus heuer auf Tinnitus liegt. „Viele nutzen die Gelegenheit, um zu fragen, wie sie damit umgehen können“, erzählt Bernhard Steinkellner von Tinnitus Tirol.
Reiselust etwas eingetrübt
Während sich der eine oder die andere nicht nur informierte, sondern tatsächlich auch kaufte (siehe Umfrage unten), herrschte bei Rainer Filser von Motorrad-Reisewelt eher gedämpfte Stimmung. Er bietet internationale Motorradreisen an. „Derzeit herrscht aber eine große Reiseangst“, erklärte er. Donald Trumps USA seien als Reiseziel mittlerweile unbeliebt geworden. Und seit dem Krieg im Nahen Osten zögerten potenzielle Kunden auch bei Reisen in andere Länder. „Es wird hoffentlich wieder besser“, wünscht sich Filser, „das wird aber noch dauern.“
Es sind unzählige Informationen und Sinneseindrücke, die an einem Messetag in Innsbruck auf die Besucherinnen und Besucher einprasseln. Da tut es gut, sich kurz zu setzen, einen Kaffee zu genießen und das Erlebte zu verarbeiten. Gut, dass es im ersten Stock der Halle B die „Krone“-Lounge gibt.
„Wir als ,Krone‘ sind natürlich mit dabei. In unserer Lounge bekommen Abonnenten einen kostenlosen Kaffee“, nennt Roman Lang vom „Krone“-Marketing-Team nur eines der Angebote vor Ort. „Krone“-Leser finden hier außerdem eine Servicestation, wo sich eine Mitarbeiterin um Kundenanliegen wie Fragen zum Abo der Lieferunterbrechungen kümmert. „Das Highlight ist unser virtuelles Glücksrad“, berichtet Lang. Leser haben hier die Chance auf tolle Gewinne.
