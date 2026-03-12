Besucher stürmten am ersten Tag die Frühjahrsmesse

„Perfekt, um Kunden zu gewinnen“

Besuchermagnet war erneut der Tiroler Autosalon, Probesitzen im kompakten Stadtflitzer oder im geräumigen SUV stand hoch im Kurs. Der Kauf auch? Sebiye Cara ortete als Messepräsidentin der WK Tirol jedenfalls, dass sich die Stimmung in der Wirtschaft passend zum Frühling aufhelle. Manuel Stocker vom Tesla Center in Thaur war tatsächlich optimistisch gestimmt. „Die Resonanz ist erfreulich positiv“, berichtete er, dies sei aber auch im vergangenen Jahr der Fall gewesen. „Die Messe ist für uns der perfekte Platz, um neue Kunden zu gewinnen.“