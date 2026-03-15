Nach Bankbesuch verfolgt: Seniorin ausgeraubt

Anschließend sollen sie die Frau zu Fuß bis zu ihrem Wohnhaus verfolgt haben. Dort packten sie die Dame von hinten, drückten sie gegen die Hauswand und durchsuchten ihre Handtasche. Mit dem Geldkuvert flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die 85-Jährige erlitt leichte Verletzungen, konnte sich aber selbst in eine nahegelegene Polizeiinspektion begeben und Anzeige erstatten.