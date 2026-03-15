Nach Bankbesuch verfolgt: Seniorin ausgeraubt

Dreister Überfall in Wien-Ottakring: Drei unbekannte Täter sollen am Vormittag des 14. Jänners eine 85-jährige Frau nach einem Bankbesuch überfallen haben. Wie die Wiener Polizei berichtet, handelte es sich um zwei Männer und eine Frau, die die Seniorin offenbar bei der Abhebung eines größeren Bargeldbetrags in der Bank beobachteten.
Anschließend sollen sie die Frau zu Fuß bis zu ihrem Wohnhaus verfolgt haben. Dort packten sie die Dame von hinten, drückten sie gegen die Hauswand und durchsuchten ihre Handtasche. Mit dem Geldkuvert flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die 85-Jährige erlitt leichte Verletzungen, konnte sich aber selbst in eine nahegelegene Polizeiinspektion begeben und Anzeige erstatten.
Hinweise aus der Bevölkerung erbeten
Die Ermittler des Landeskriminalamts Wien haben mittlerweile Lichtbilder der mutmaßlichen Täter gesichert. Die Fotos wurden nun veröffentlicht, um Hinweise aus der Bevölkerung zu erhalten (siehe Fotos unten).
Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien unter 01-31310-33800 erbeten.
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