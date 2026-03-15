Nach Drohung: Nordkorea feuert Raketen aufs Meer

Pjöngjang drohte mit „schrecklichen Konsequenzen“

Südkorea und die USA hatten fünf Tage zuvor ihr jährliches Manöver begonnen. Ihren Angaben zufolge ist es rein defensiver Natur und zielt darauf ab, die Bereitschaft gegen militärische Bedrohungen aus Nordkorea zu testen. Nordkorea bringt seinen Protest und seine Einwände gegen Manöver der USA, Südkoreas und Japans häufig zum Ausdruck. Die Führung in Pjöngjang bezeichnet diese Übungen als „Generalprobe“ für einen bewaffneten Angriff der Verbündeten auf das Land. Kürzlich drohte Nordkorea deshalb mit Blick auf das Manöver mit „schrecklichen Konsequenzen“.