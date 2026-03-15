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Während US-Manöver

Nach Drohung: Nordkorea feuert Raketen aufs Meer

Außenpolitik
15.03.2026 12:26
Nordkorea feuerte zuletzt zehn Raketen auf das Japanische Meer.
Nordkorea feuerte zuletzt zehn Raketen auf das Japanische Meer.(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Seit Anfang der Woche läuft ein Manöver der USA und Südkorea im Japanischen Meer. Nach Drohungen mit „schrecklichen Konsequenzen“ aus Pjöngjang machte das Regime jetzt ernst und feuerte zehn ballistische Raketen auf das offene Meer ab.

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Nordkorea hat während eines gemeinsamen Militärmanövers der USA und Südkoreas mehr als zehn ballistische Raketen in Richtung Meer abgefeuert. Die Raketen seien in der Nähe der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang gegen 13.20 Uhr (Ortszeit; 05.30 Mitteleuropäische Zeit) Richtung Osten gestartet worden, teilte der südkoreanische Generalstab am Samstag mit.

Pjöngjang drohte mit „schrecklichen Konsequenzen“
Südkorea und die USA hatten fünf Tage zuvor ihr jährliches Manöver begonnen. Ihren Angaben zufolge ist es rein defensiver Natur und zielt darauf ab, die Bereitschaft gegen militärische Bedrohungen aus Nordkorea zu testen. Nordkorea bringt seinen Protest und seine Einwände gegen Manöver der USA, Südkoreas und Japans häufig zum Ausdruck. Die Führung in Pjöngjang bezeichnet diese Übungen als „Generalprobe“ für einen bewaffneten Angriff der Verbündeten auf das Land. Kürzlich drohte Nordkorea deshalb mit Blick auf das Manöver mit „schrecklichen Konsequenzen“.

Japan: Nordkoreanisches Geschoß stürzte ins Meer
Das japanische Verteidigungsministerium teilte mit, eine nordkoreanische Rakete habe eine Höhe von 80 Kilometern erreicht und sei 340 Kilometer weit geflogen. Der Küstenwache des Landes zufolge stürzte ein Geschoß ins Meer, es soll sich dabei um eine ballistische Rakete gehandelt haben. Der japanische Sender „NHK“ berichtete, das Objekt sei offenbar außerhalb der ausschließlichen Wirtschaftszone Japans niedergegangen.

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Riesiges Manöver
Im Rahmen des gemeinsamen Manövers übten Hunderte US-amerikanische und südkoreanische Soldaten unter der Leitung des Oberbefehlshabers ihrer gemeinsamen Streitkräfte Flussüberquerungsübungen mit Panzern und gepanzerten Kampffahrzeugen. Das US-Militär hat rund 28.500 Soldaten und Kampfflugzeugstaffeln in Südkorea stationiert.

Nordkorea testet weiterhin Raketen
Nordkorea testet seit mehr als zwei Jahrzehnten eine breite Palette von ballistischen Raketen und Marschflugkörpern, um die Mittel zum Einsatz von Atomwaffen zu entwickeln, die es vermutlich erfolgreich gebaut hat. Als Folge davon unterliegt das weitgehend isolierte Land seit 2006 mehreren Sanktionen des UN-Sicherheitsrats. Trotz der dadurch entstandenen erheblichen Hindernisse für Handel, Wirtschaft und Verteidigung bleibt die Führung unter Machthaber Kim Jong Un aber unnachgiebig.

Trump deutet mögliches Treffen mit Kim Jong Un an
Am Donnerstag war der südkoreanische Ministerpräsident Kim Min Seok in Washington mit US-Präsident Donald Trump zusammengetroffen, um über Möglichkeiten zur Wiederaufnahme des Dialogs mit Nordkorea zu beraten. Trump sei sehr daran interessiert, jede Gelegenheit zu nutzen, um mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un zusammenzutreffen, erklärte Kim Min Seok vor der Presse.

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