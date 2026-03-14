In the wake of the sex scandal
New ORF Chief Thurnher: “That’s not who we are!”
She takes over the ORF during its most severe crisis: New General Director Ingrid Thurnher (63) speaks with Conny Bischofberger about disturbing news, damage control for the company, her role as a “troubleshooter,” and the Alemannic soul.
Friday evening at the ORF Center on Küniglberg: In the Content Management Center (CMC), broadcast engineers sit in front of huge multiple screens; this is where all signals and broadcasts—TV, radio, social media—converge. The new General Director walks calmly, almost unnoticed, through the engine room of the country’s largest “media steamship.” “The ORF is part of the country’s democratic infrastructure—and in times of crisis, also part of its critical infrastructure,” says Ingrid Thurnher, who at this point has been interim Director General for just 24 hours.
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