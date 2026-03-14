New ORF Chief Thurnher: “That’s not who we are!”

Friday evening at the ORF Center on Küniglberg: In the Content Management Center (CMC), broadcast engineers sit in front of huge multiple screens; this is where all signals and broadcasts—TV, radio, social media—converge. The new General Director walks calmly, almost unnoticed, through the engine room of the country’s largest “media steamship.” “The ORF is part of the country’s democratic infrastructure—and in times of crisis, also part of its critical infrastructure,” says Ingrid Thurnher, who at this point has been interim Director General for just 24 hours.