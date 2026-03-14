Über Eisflanke gestürzt: Variantenfahrer verletzt

Folgenschwerer Skiunfall am Samstagvormittag am Kaunertaler Gletscher in Tirol: Ein Variantenfahrer (19) stürzte über eine Eisflanke und blieb verletzt liegen. Der Hubschrauber brachte den jungen Mann ins Spital.
Der 19-jährige Tscheche wollte am Samstag gegen 11.30 Uhr in der Nähe der Bergstation des Schlepplifts Nörderjoch eine Variantenabfahrt unternehmen.
Auf Eisflanke Halt verloren
Kurz nach dem Verlassen der gesicherten Piste geriet der Mann in eine apere Eisflanke. Ohne Halt auf den Skiern stürzte er rund fünf Meter teils senkrecht auf die darunter verlaufende Piste und blieb dort schwer verletzt liegen.
Ein alarmierter Rettungshubschrauber brachte den Verunfallten ins Krankenhaus nach Zams. Dort wurden erhebliche Verletzungen am Kopf und an der Wirbelsäule diagnostiziert.
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