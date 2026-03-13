Fahrerflucht: Skifahrer bei Unfall schwer verletzt

Im Kreuzungsbereich zwischen einer roten und schwarzen Piste kam es kurz vor elf Uhr vormittags zu der Kollision: Ein bisher unbekannter Skifahrer fuhr von hinten in den Deutschen hinein, wodurch der 54-Jährige zu Sturz kam. Die beiden Männer unterhielten sich kurz, dann setzte der Unbekannte jedoch seine Fahrt fort, wie die Polizeiinspektion Ötz berichtete.