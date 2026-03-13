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Fahrerflucht: Skifahrer bei Unfall schwer verletzt

Tirol
13.03.2026 19:43
Am Freitag kam es zu einem schweren Unfall zweier Skifahrer im Tiroler Skigebiet.
Am Freitag kam es zu einem schweren Unfall zweier Skifahrer im Tiroler Skigebiet.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein deutscher Skifahrer wurde bei einer Kollision am Freitagvormittag im Tiroler Skigebiet Kühtai schwer verletzt. Ein anderer Wintersportler prallte mit ihm zusammen und setzte danach seine Fahrt fort. Die Polizei bittet Zeugen oder den Skifahrer, sich zu melden.

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Im Kreuzungsbereich zwischen einer roten und schwarzen Piste kam es kurz vor elf Uhr vormittags zu der Kollision: Ein bisher unbekannter Skifahrer fuhr von hinten in den Deutschen hinein, wodurch der 54-Jährige zu Sturz kam. Die beiden Männer unterhielten sich kurz, dann setzte der Unbekannte jedoch seine Fahrt fort, wie die Polizeiinspektion Ötz berichtete. 

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