Skiurlauber stürzt über Stiege – schwer verletzt

Schrecklicher Unfall am Donnerstagabend in einem Lokal im Tiroler Wintersportmekka Ischgl: Ein 70-jähriger Deutscher stürzte über eine Treppe und erlitt dabei schwere Verletzungen im Bereich der Wirbelsäule. Er musste mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik geflogen werden.
Nicht beim Skifahren, nein, bei einem Treppensturz verletzte sich ein 70-jähriger Deutscher am Donnerstagabend in Ischgl. Kurz vor 21 Uhr stürzte der Rentner über die Stiege in einem Lokal und blieb schwer verletzt liegen. Er wurde schließlich von einem Angestellten gefunden.
Hinweise für ein Fremdverschulden konnten bislang keine ermittelt werden.
Die Polizei
Mitarbeiter schlug Alarm
„Der Mitarbeiter des Lokals setzte die Rettungskette in Gang“, schildert die Polizei. Der ansprechbare 70-jährige Mann sei dann vor Ort erstversorgt und im Anschluss mit dem alarmierten Notarzthubschrauber in die Uniklinik nach Innsbruck geflogen worden.
Die Verletzungen habe der Rentner im Bereich der Wirbelsäule erlitten. „Hinweise für ein Fremdverschulden konnten bislang keine ermittelt werden“, so die Exekutive abschließend.
