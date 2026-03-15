Tür eingetreten, dann geht Grazerin auf Mieter los

Dramatische Szenen am Samstagnachmittag in Graz: Eine 47-jährige Frau soll den Mieter ihrer Mutter mit einem Küchenmesser attackiert haben. Um zu dem 56-Jährigen zu gelangen, trat sie in einem Mehrparteienhaus sogar eine gläserne Terrassentür ein!
Der Mann konnte sich jedoch rechtzeitig ins Freie retten. Er erlitt bei dem Angriff lediglich leichte Verletzungen. Laut der Polizei soll die Frau ihr Opfer zuvor auch mit dem Umbringen bedroht haben.
Schnittverletzungen an der Hand
Die Vermieterin – und Mutter der Tatverdächtigen – alarmierte gegen 16.30 Uhr die Einsatzkräfte. Beamte nahmen die 47-Jährige wenig später in ihrer Wohnung fest. Nachdem ihre Schnittverletzungen an der Hand versorgt worden waren, sollte sie zum Streifenwagen gebracht werden.
In die Justizanstalt eingeliefert
Doch dabei leistete die Grazerin heftigen Widerstand: Sie verletzte einen Polizisten am Hals. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde die Frau schließlich in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.
Warum es zu der Messerattacke kam, war am Sonntag noch Gegenstand der Ermittlungen.
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