Wenn der Klimaschutz ein Dorf auf den Kopf stellt

Wenn Klimaschutz zur Familiensache wird und ein ganzes Dorf plötzlich im Energie- und Protestfieber steckt, ist Chaos vorprogrammiert. Die Dorfgemeinschaft Suetschach präsentiert das Theaterstück „Klimawahnsinn“.
Seit Jänner probt die Dorfgemeinschaft Suetschach ein bis zweimal pro Woche, um für die kommende Premiere am 21. März bestens vorbereitet zu sein. Die ambitionierten Darsteller laden zu einem unterhaltsamen Theaterabend ein: Mit dem Stück „Klimawahnsinn“ erwartet das Publikum eine humorvolle und zugleich pointierte Geschichte über Klimaschutz, Dorfleben und menschliche Eigenheiten.
Premiere und Regie-Debüt
Seit Jänner probt die Gemeinschaft ein bis zweimal pro Woche: „Es läuft wirklich perfekt“, freut sich Regisseur Stefan Matschitsch, der zum ersten Mal Regie führt und das Ensemble mit viel Gespür leitet: „Es hat sich mit der Zeit einfach so ergeben. Früher stand ich selbst auf der Bühne, und das Team ist wirklich sehr gut – da kann nichts schiefgehen.“
Im Mittelpunkt steht Annerose, die ihr Familienleben kompromisslos dem Klimaschutz unterordnet. Ihr Ehemann Edwin bekommt die strengen Regeln besonders zu spüren: Fleischkonsum wird verboten und die Selbstversorgung aus dem eigenen Garten wird bis ins Extrem getrieben.
Turbulentes Finale und freche Melonendiebe
Annerose verfolgt dabei ein klares Ziel: Sie möchte unbedingt die Erste im Ort sein, die ein klimaneutrales Haus vorweisen kann. Zum turbulenten Finale wird sogar zum jagdlichen Hallali geblasen, denn in der Gemeinde treiben freche Melonendiebe ihr Unwesen.
Die spritzige Dorfkomödie verspricht zahlreiche Lacher, überraschende Wendungen und einen augenzwinkernden Blick auf aktuelle Themen rund um Klimaschutz. Neun Darsteller bringen die Geschichte mit viel Spielfreude auf die Bühne. Vorstellungen am 21. 27. und 28. März, jeweils 19.30 Uhr im Kulturhaus Feistritz im Rosental. Eintritt: Freiwillige Spende.
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