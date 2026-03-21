Wenn der Klimaschutz ein Dorf auf den Kopf stellt

Premiere und Regie-Debüt

Seit Jänner probt die Gemeinschaft ein bis zweimal pro Woche: „Es läuft wirklich perfekt“, freut sich Regisseur Stefan Matschitsch, der zum ersten Mal Regie führt und das Ensemble mit viel Gespür leitet: „Es hat sich mit der Zeit einfach so ergeben. Früher stand ich selbst auf der Bühne, und das Team ist wirklich sehr gut – da kann nichts schiefgehen.“