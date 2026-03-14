Krieg als Meme: Expertin warnt vor Bullshit-Kultur

Die Art und Weise, mit der die US-Regierung von Donald Trump derzeit die Angriffe auf den Iran kommuniziert, sorgt bei vielen für Kopfschütteln. Die Medienethikerin Claudia Paganini erkennt dahinter aber ein tieferes System. „Im ersten Moment fühlen sicher viele Menschen eine gewisse Abscheu oder Irritation. Schließlich geht es um Leben und Tod“, sagte die Expertin der Universität Innsbruck der Katholischen Nachrichtenagentur.