Psychisch kranke Insassen: „Es fehlt an Personal“

59 Fälle dokumentiert, in Summe vier davon in Tirol

Die Erhebungen befassten sich mit allen Untersuchungs- und Strafgefangenen, die aufgrund ihrer Persönlichkeit einen erhöhten Betreuungsbedarf haben. Insgesamt wurden 17 Besuche in zwölf landesgerichtlichen Gefangenenhäusern und fünf Strafhäusern durchgeführt. Bundesweit wurden 59 für den Prüfschwerpunkt relevante Personen identifiziert – vier davon in Tirol. Unter ihnen waren 13 Frauen und zwei Jugendliche.