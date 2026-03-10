Wie uns die KI-Welle auch im Alltag überrollt

Was früher Tage oder Wochen dauerte, entsteht heute in Minuten: Künstliche Intelligenz produziert in Sekundenschnelle Werbeplakate, Social-Media-Inhalte und Online-Werbung. Gleichzeitig werden das Internet sowie soziale Medien zunehmend mit minderwertigen Inhalten überflutet – Experten sprechen bereits von einer neuen Ära: dem „AI Slop“.